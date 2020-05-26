МИД призвал США не надеяться на данные по Договору по открытому небу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США не стоит надеяться, что они получат данные по Договору по открытому небу после выхода из него, заявили в МИД РФ.
Как отмечается в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства, наверное, государства, располагающие развитыми национальными техническими средствами контроля (прежде всего спутниками), смогут частично восполнить информацию, не полученную по Договору.
"Частично, поскольку перенацеливание спутника с соответствующим изменением орбиты – дело гораздо более сложное и дорогое, чем направление самолёта открытого неба, а главное – самолёт, в отличие от спутника, позволяет "заглянуть под облака". Сложнее придётся тем европейским государствам, которые спутниками не располагают. Пожалуй, им едва ли стоит рассчитывать на щедрый поток спутниковых снимков из США. В то же время и Вашингтону вряд ли имело бы смысл надеяться на то, что в случае выхода он сохранит доступ ко всей информации, получаемой в рамках ДОН", - говорится в тексте комментария.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.