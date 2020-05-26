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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:46
https://ria.ru/20200526/1572021573.html
В Закарпатской области Украины закрыли на карантин еще одно село
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823183_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_0d32633caa03c5ef1142bd02cd2f7ce1.jpg
РИА Новости

В Закарпатской области Украины закрыли на карантин еще одно село

17:46 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Село Липча в Хустском районе Закарпатской области Украины закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, в населенном пункте COVID-19 подтвержден у восьми человек, сообщила руководитель аппарата Хустской районной госадминистрации Виталина Петровская.
Двадцать четвертого мая село Ворочево в Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, там заболели 28 человек, на въезде в населенный пункт обустроили контрольно-пропускной пункт.
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"Да, действительно, сегодня в Хустском районе в селе Липча устанавливают блокпост, пока работы еще продолжаются. Он будет только один в деревне, это действительно связано со вспышкой коронавируса в Липче. Также блокпост устанавливают в связи с тем, что 28 мая на православный праздник Вознесения в соседнем селе храмовый праздник, поэтому КПП обеспечит контроль за движением граждан в пределах этих населенных пунктов и прекратит дальнейшее распространение инфекции", - цитирует Петровскую агентство "Укринформ".
По данным комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, уточняет агентство, в этом населенном пункте восемь жителей имеют подтвержденный диагноз COVID-19, на самоизоляции находятся 67 человек, с которыми контактировали больные, также есть информация о людях с выраженной симптоматикой коронавируса, у которых взяли биоматериал для проведения тестов на наличие данной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Закарпатская областьУкраинаВ мире
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