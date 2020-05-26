В Закарпатской области Украины закрыли на карантин еще одно село

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Село Липча в Хустском районе Село Липча в Хустском районе Закарпатской области Украины закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, в населенном пункте COVID-19 подтвержден у восьми человек, сообщила руководитель аппарата Хустской районной госадминистрации Виталина Петровская.

Двадцать четвертого мая село Ворочево в Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, там заболели 28 человек, на въезде в населенный пункт обустроили контрольно-пропускной пункт.

"Да, действительно, сегодня в Хустском районе в селе Липча устанавливают блокпост, пока работы еще продолжаются. Он будет только один в деревне, это действительно связано со вспышкой коронавируса в Липче. Также блокпост устанавливают в связи с тем, что 28 мая на православный праздник Вознесения в соседнем селе храмовый праздник, поэтому КПП обеспечит контроль за движением граждан в пределах этих населенных пунктов и прекратит дальнейшее распространение инфекции", - цитирует Петровскую агентство "Укринформ".

По данным комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, уточняет агентство, в этом населенном пункте восемь жителей имеют подтвержденный диагноз COVID-19, на самоизоляции находятся 67 человек, с которыми контактировали больные, также есть информация о людях с выраженной симптоматикой коронавируса, у которых взяли биоматериал для проведения тестов на наличие данной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.