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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:44
https://ria.ru/20200526/1572021497.html
В Брянской области рассказали о работе экономики в условиях COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572012899_0:222:3246:2048_1036x0_80_0_0_a580c2d1f63bb0919d6b2027ad252b21.jpg
РИА Новости

В Брянской области рассказали о работе экономики в условиях COVID-19

17:44 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции c губернатором Брянской области Александром Богомазом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции c губернатором Брянской области Александром Богомазом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции c губернатором Брянской области Александром Богомазом
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Брянская область смогла обеспечить стабильную работу экономики в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил губернатор региона Александр Богомаз президенту РФ Владимиру Путину  в ходе рабочей встречи, которая прошла в режиме видеоконференции.
Губернатор Брянской области отметил, что регион в условиях распространения коронавирусной инфекции параллельно решает поставленные руководством страны задачи по сохранению жизни и здоровья граждан и поддержания работоспособности экономики.
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В Брянской области на сегодняшний день COVID-19 заболели 3156 человек, более половины уже выздоровели. По информации губернатора, в регионе оперативно создано 3 тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекций. При этом на данный момент свободный коечный фонд составляет более 74%. По словам губернатора, 14 брянских предприятий в короткие сроки организовали выпуск защитных масок, в общей сложности они выпускают более 100 тысяч масок в день. Кроме того, по программе Минпромторга уже запущено в работу производство Московского эндокринного завода, выпускающее в тестовом режиме 2 миллиона масок в день.
"Уважаемый Владимир Владимирович, нам в целом удалось обеспечить стабильную работу предприятий основного сектора экономики и жизнеобеспечения. 3 апреля были запущены предприятия промышленности, строительства, предприятия АПК работали постоянно", - сказал губернатор. Он отметил, что работа предприятий возобновилась под жестким контролем со стороны главного санитарного врача региона.
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По его словам, региону удалось избежать падения по основным экономическим показателям и не допустить серьезного роста безработицы. Хорошей ситуации в агропромышленном комплексе в регионе в этом году способствуют погодные условия, отметил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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