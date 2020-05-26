В Брянской области рассказали о работе экономики в условиях COVID-19

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции c губернатором Брянской области Александром Богомазом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции c губернатором Брянской области Александром Богомазом

Губернатор Брянской области отметил, что регион в условиях распространения коронавирусной инфекции параллельно решает поставленные руководством страны задачи по сохранению жизни и здоровья граждан и поддержания работоспособности экономики.

В Брянской области на сегодняшний день COVID-19 заболели 3156 человек, более половины уже выздоровели. По информации губернатора, в регионе оперативно создано 3 тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекций. При этом на данный момент свободный коечный фонд составляет более 74%. По словам губернатора, 14 брянских предприятий в короткие сроки организовали выпуск защитных масок, в общей сложности они выпускают более 100 тысяч масок в день. Кроме того, по программе Минпромторга уже запущено в работу производство Московского эндокринного завода, выпускающее в тестовом режиме 2 миллиона масок в день.

"Уважаемый Владимир Владимирович, нам в целом удалось обеспечить стабильную работу предприятий основного сектора экономики и жизнеобеспечения. 3 апреля были запущены предприятия промышленности, строительства, предприятия АПК работали постоянно", - сказал губернатор. Он отметил, что работа предприятий возобновилась под жестким контролем со стороны главного санитарного врача региона.

По его словам, региону удалось избежать падения по основным экономическим показателям и не допустить серьезного роста безработицы. Хорошей ситуации в агропромышленном комплексе в регионе в этом году способствуют погодные условия, отметил губернатор.