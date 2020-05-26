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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
2020-05-26T17:36
https://ria.ru/20200526/1572020996.html
Челябинская область направит проекты благоустройства на конкурс
https://cdn22.img.ria.ru/images/155272/83/1552728349_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_9115939f2a9bd5d5aeec45df2af33cec.jpg
РИА Новости

Челябинская область направит проекты благоустройства на конкурс

17:36 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково"
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
© РИА Новости / Владимир Федоренко
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Челябинская область направит на всероссийский конкурс проекты благоустройства городской среды восьми городов региона, в том числе Нязепетровска, Снежинска, Аши, Кыштыма, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Алексей Текслер провел межведомственное совещание по благоустройству.
"В ходе межведомственного совещания обсуждались проекты для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего 14 малых городов Челябинской области подали заявки на конкурс, комиссия выбрала 8 муниципалитетов, которые представят регион на всероссийском уровне: Снежинск, Озерск, Кыштым, Усть-Катав, Аша, Нязепетровск, Миньяр и Юрюзань", - говорится в сообщении.
Важной составляющей для каждого проекта, направленного на конкурс, является наличие проектно-сметной документации, уточняется в сообщении. Алексей Текслер поставил задачу министерству строительства и инфраструктуры региона оказать содействие в разработке ПСД для каждого участника, финансовая поддержка муниципалитетам будет оказана из областного бюджета, добавляет пресс-служба.
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По мнению Алексея Текслера, долгие годы вопросам качества городской среды уделяли недостаточное внимание, поэтому в рамках национальных проектов по решению президента РФ это направление было выделено в отдельный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". "Мы с вами напрямую общались с жителями и знаем, как это важно, что жители постоянно обращают на это внимание. Благоустроенные дворовые территории, новые современные общественные пространства не просто украшают наши города, а создают необходимый уровень комфорта для жителей", – отметил губернатор.
Как сообщает пресс-служба администрации Кыштымского городского округа, глава округа Людмила Шеболаева успешно защитила заявку муниципалитета на региональном этапе федерального конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - из максимальных 100 баллов кыштымский проект набрал 93.
Кыштым представит на федеральный конкурс портфель проектов "Прошлое – в настоящем и будущем" по реконструкции объектов культуры и благоустройству общественных территорий, входящих в пешеходный туристический маршрут по историческому центру города. "При этом акцент в заявке сделан на набережной вдоль речки Кыштымки. Включение данной общественной территории в большой проект по благоустройству центральной части города жители поддержали единогласно", - говорится в сообщении.
В случае победы в федеральном конкурсе Кыштым сможет получить на 2021-2022 годы дополнительные средства на благоустройство ещё одной набережной, рассмотрение конкурсных заявок продлится до 1 августа, затем предстоит очная защита проектов, сообщает пресс-служба.
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Нязепетровск будет участвовать в конкурсе с проектом "Родной берег". По словам главы Нязепетровского района Валерия Селиванова, в конкурсной группе (малые города с численностью от 10 до 20 тысяч жителей) было всего три места, и именно на межведомственном совещании принималось решение о том, какие проекты благоустройства продолжат борьбу на федеральном уровне. "Проект благоустройства набережной Нязепетровска набрал 82,5 балла и занял первое место. Во многом это заслуга главы городского поселения Александра Коростелева", - цитирует пресс-служба администрации района слова Селиванова.
По данным пресс-службы района, по проекту территория набережной функционально подразделяется на несколько зон: зона водного парка, зона амфитеатра, зона пейзажного парка и спортивно-игровая зона. В зоне водного парка создается пирс для рыбаков, здесь же будет работать прокатом лодок, катамаранов, зона амфитеатра будет использоваться для занятий театрального кружка, пленэров и досуга молодежи, поясняет пресс-служба. На водной поверхности планируется обустроить мобильную сцену, которая при необходимости может швартоваться к пирсу, а в зоне пейзажного парка будут сконцентрированы сервисные объекты: летнее кафе, круглогодичная кофейня.
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Челябинская областьАлексей ТекслерКыштымУсть-КатавЧелябинская областьОбщество
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