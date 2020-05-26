В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах

Он заявил, что, по данным разведки, в населенных пунктах Красногоровка, Верхнеторецкое, Старогнатовка, Мирное, Тарамчук, Пионерское и Лебединское боевые машины пехоты из состава 54-й, 128-й и десятой бригад украинских силовиков размещены на территориях у жилых домов, школ и других гражданских объектов.