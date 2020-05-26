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2020-05-26T17:34
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В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах
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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики размещают вооружение в жилых кварталах

17:34 26.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Украинские бандформирования продолжают размещать тяжелое вооружение и бронетехнику в жилых районах населенных пунктов Украины на подконтрольной ВСУ территории", - сказал представитель ведомства.
Он заявил, что, по данным разведки, в населенных пунктах Красногоровка, Верхнеторецкое, Старогнатовка, Мирное, Тарамчук, Пионерское и Лебединское боевые машины пехоты из состава 54-й, 128-й и десятой бригад украинских силовиков размещены на территориях у жилых домов, школ и других гражданских объектов.
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