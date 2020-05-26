Фигуранты дела о перестрелке на юге Москвы отказались признавать вину

Подозреваемый по делу по делу о стрельбе на юге Москвы в суде

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Все трое арестованных по уголовному делу о перестрелке на Каширском шоссе заявили, что их не было на месте преступления, сообщили РИА Новости в Москвы. Все трое арестованных по уголовному делу о перестрелке на Каширском шоссе заявили, что их не было на месте преступления, сообщили РИА Новости в Чертановском суде

"В данном преступлении не участвовал, все время находился на подземной парковке, о данном преступлении узнал после задержания", - заявил, в частности, Вадим Русанов.

Аналогичной позиции придерживаются Герман Титенок и Максим Евлампьев. Все трое по решению суда заключены в СИЗО.

Перестрелка случилась в минувшее воскресенье, 24 мая, на парковке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе: две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов), в итог как минимум один человек получил ранение.

Официально о мотивах перестрелки ничего не сообщалось. В СМИ и Telegram-каналах писали о том, что перестрелка может быть связана с конфликтом в похоронном бизнесе, однако эта информация не подтверждена.

Следственный комитет сообщал, что об обстоятельствах ЧП удалось допросить более 15 участников перестрелки и очевидцев. Суть их показаний не разглашается. В ходе обысков у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, но детали опять же неизвестны.