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Фигуранты дела о перестрелке на юге Москвы отказались признавать вину
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РИА Новости

Фигуранты дела о перестрелке на юге Москвы отказались признавать вину

17:34 26.05.2020 (обновлено: 18:52 26.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Чертановского суда / Перейти в фотобанкПодозреваемый по делу по делу о стрельбе на юге Москвы в суде
Подозреваемый по делу по делу о стрельбе на юге Москвы в суде
© РИА Новости / Пресс-служба Чертановского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Все трое арестованных по уголовному делу о перестрелке на Каширском шоссе заявили, что их не было на месте преступления, сообщили РИА Новости в Чертановском суде Москвы.
"В данном преступлении не участвовал, все время находился на подземной парковке, о данном преступлении узнал после задержания", - заявил, в частности, Вадим Русанов.
Аналогичной позиции придерживаются Герман Титенок и Максим Евлампьев. Все трое по решению суда заключены в СИЗО.
Перестрелка случилась в минувшее воскресенье, 24 мая, на парковке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе: две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов), в итог как минимум один человек получил ранение.
Официально о мотивах перестрелки ничего не сообщалось. В СМИ и Telegram-каналах писали о том, что перестрелка может быть связана с конфликтом в похоронном бизнесе, однако эта информация не подтверждена.
Следственный комитет сообщал, что об обстоятельствах ЧП удалось допросить более 15 участников перестрелки и очевидцев. Суть их показаний не разглашается. В ходе обысков у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, но детали опять же неизвестны.
© Телеканал "РЕН ТВ"Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
© Телеканал "РЕН ТВ"
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
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Перестрелка на юге МосквыМоскваПроисшествия
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