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2020-05-26T17:33
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Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя
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РИА Новости

Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя

17:33 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФитнес-инструктор
Фитнес-инструктор
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фитнес-инструктор. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При записи посетителей в спортивные учреждения надо учитывать площадь - 4 квадратных метра на одного посетителя, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы фитнес-клубов.
"Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя предварительную запись на определенное время, исходя из площади залов для занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя)", - говорится в рекомендациях.
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Кроме того, "используя расстановку и/или использование спортивных сооружений с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра", добавляют в ведомстве.
"Проведение в бассейнах групповых занятий акваэробикой численностью из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади зеркала воды в бассейне", - отмечается в рекомендациях.
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