Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При записи посетителей в спортивные учреждения надо учитывать площадь - 4 квадратных метра на одного посетителя, следует из рекомендаций При записи посетителей в спортивные учреждения надо учитывать площадь - 4 квадратных метра на одного посетителя, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы фитнес-клубов.

"Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя предварительную запись на определенное время, исходя из площади залов для занятия спортом (4 м2 на 1 посетителя)", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, "используя расстановку и/или использование спортивных сооружений с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра", добавляют в ведомстве.