Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава О. Ткачевой

С середины апреля Российский геронтологический научно-клинический центр перепрофилирован для круглосуточного приема больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Как работает центр в условиях пандемии? Какова тактика ведения возрастных пациентов? Каковы наиболее важные выводы из сложившейся ситуации? Какие рекомендации пожилым людям необходимо соблюдать на самоизоляции? Каковы итоги IV Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии с международным участием?