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Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава О. Ткачевой
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РИА Новости

Онлайн-конференция главного внештатного гериатра Минздрава О. Ткачевой

17:32 26.05.2020
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28 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольги ТКАЧЕВОЙ.
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С середины апреля Российский геронтологический научно-клинический центр перепрофилирован для круглосуточного приема больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Как работает центр в условиях пандемии? Какова тактика ведения возрастных пациентов? Каковы наиболее важные выводы из сложившейся ситуации? Какие рекомендации пожилым людям необходимо соблюдать на самоизоляции? Каковы итоги IV Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии с международным участием?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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