Губернатор Рио после обысков отверг участие в правонарушениях

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Губернатор Рио-де-Жанейро Уитсон Уитцел после обысков у себя дома отверг участие в каких бы то ни было правонарушениях и заявил, что готов сотрудничать с правосудием, его цитирует телеканал G1

"Никакого моего участия или одобрения каких бы то ни было правонарушений нет. Я чрезвычайно удивлён и возмущён тем фактом, что депутаты, поддерживающие президента Болсонару, пишут в соцсетях о некой операции федеральной полиции, которая направлена против меня... Вмешательство, обозначенное президентом, теперь закреплено официально", - сказал губернатор телеканалу.

"Я нахожусь в распоряжении судебной власти, у меня нет никаких секретов", - добавил он, выразив надежду, что правосудие восторжествует и факты возможных коррупционных схем будут быстро расследованы.

Во вторник утром по местному времени полиция провела обыски в резиденции губернатора Рио-де-Жанейро Уитсона Уитцела. По информации СМИ, обыски проходят в рамках операции "Плацебо" по делу о растрате средств и коррупции в рамках предпринимаемых мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Всего обыски прошли по 12 адресам, среди которых нынешняя резиденция губернатора, его предыдущее место жительства, а также в офисе адвокатской конторы, которая консультирует губернатора.

Согласно данным G1, речь идёт о расследовании случаев возможной коррупции в департаменте здравоохранения штата Рио-де-Жанейро , где был выделен миллиард реалов (185 миллионов долларов) на открытие семи полевых госпиталей, которые должны были быть открыты до 30 апреля, но работает в настоящий момент только один, а из тысячи заказанных аппаратов ИВЛ, были доставлены только 52.