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Губернатор Рио после обысков отверг участие в правонарушениях
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РИА Новости

Губернатор Рио после обысков отверг участие в правонарушениях

17:31 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Рио-де-Жанейро Уитсон Уитцел после обысков у себя дома отверг участие в каких бы то ни было правонарушениях и заявил, что готов сотрудничать с правосудием, его цитирует телеканал G1.
"Никакого моего участия или одобрения каких бы то ни было правонарушений нет. Я чрезвычайно удивлён и возмущён тем фактом, что депутаты, поддерживающие президента Болсонару, пишут в соцсетях о некой операции федеральной полиции, которая направлена против меня... Вмешательство, обозначенное президентом, теперь закреплено официально", - сказал губернатор телеканалу.
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"Я нахожусь в распоряжении судебной власти, у меня нет никаких секретов", - добавил он, выразив надежду, что правосудие восторжествует и факты возможных коррупционных схем будут быстро расследованы.
Во вторник утром по местному времени полиция провела обыски в резиденции губернатора Рио-де-Жанейро Уитсона Уитцела. По информации СМИ, обыски проходят в рамках операции "Плацебо" по делу о растрате средств и коррупции в рамках предпринимаемых мер по борьбе с пандемией коронавируса.
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Всего обыски прошли по 12 адресам, среди которых нынешняя резиденция губернатора, его предыдущее место жительства, а также в офисе адвокатской конторы, которая консультирует губернатора.
Согласно данным G1, речь идёт о расследовании случаев возможной коррупции в департаменте здравоохранения штата Рио-де-Жанейро, где был выделен миллиард реалов (185 миллионов долларов) на открытие семи полевых госпиталей, которые должны были быть открыты до 30 апреля, но работает в настоящий момент только один, а из тысячи заказанных аппаратов ИВЛ, были доставлены только 52.
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Коронавирус COVID-19Рио-де-Жанейро (штат)Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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