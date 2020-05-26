Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

В соцсетях поклонники артистки заметили, что она не участвовала в финальном выпуске "Танцев со звездами", как и ее партнер Святослав Герасимов. При этом ранее коронавирус обнаружили у коллег Мороз по шоу — Марии Иваковой и Алены Бабенко.