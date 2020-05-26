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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:17
https://ria.ru/20200526/1572020202.html
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571948446_0:0:2209:1242_1036x0_80_0_0_100cb0da8b7943c1700e705c972d7269.jpg
РИА Новости

Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

17:33 26.05.2020 (обновлено: 18:17 26.05.2020)
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© Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз
© Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. У заслуженной артистки России Дарьи Мороз диагностировали COVID-19 , сообщает "Российская газета".
Отмечается, что бывший муж актрисы Константин Богомолов и их дочь Анна сдали тесты на коронавирус, но у них инфекции не выявили.
В соцсетях поклонники артистки заметили, что она не участвовала в финальном выпуске "Танцев со звездами", как и ее партнер Святослав Герасимов. При этом ранее коронавирус обнаружили у коллег Мороз по шоу — Марии Иваковой и Алены Бабенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаДарья МорозАлена БабенкоКоронавирус COVID-19Константин БогомоловОбщество
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