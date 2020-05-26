Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. У заслуженной артистки России Дарьи Мороз диагностировали COVID-19 , сообщает "Российская газета".
Отмечается, что бывший муж актрисы Константин Богомолов и их дочь Анна сдали тесты на коронавирус, но у них инфекции не выявили.
В соцсетях поклонники артистки заметили, что она не участвовала в финальном выпуске "Танцев со звездами", как и ее партнер Святослав Герасимов. При этом ранее коронавирус обнаружили у коллег Мороз по шоу — Марии Иваковой и Алены Бабенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.