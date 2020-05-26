В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 7,3 тысячи

КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 158, до 7305, всего умерли 267 человек, сообщила во вторник на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 7147 зарегистрированных случаях коронавируса, 261 из которых стал летальным.
"Еще 158 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7305. Всего 3884 человека были вылечены, а 267 скончались из-за COVID-19", - сказала Думбрэвяну.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.