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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:25
https://ria.ru/20200526/1572020060.html
Депутат от ЕР Кузьмин сообщил о возможном заражении коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_92ee60f6aa9fd1ed71d5ce807b416ca4.jpg
РИА Новости

Депутат от ЕР Кузьмин сообщил о возможном заражении коронавирусом

17:25 26.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Кузьмин сообщил, что, предположительно, заразился коронавирусом.
"Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат, вот жду дополнительного обследования", - говорит Кузьмин на видеозаписи, опубликованной в его аккаунте в Instagram.
Он добавил, что находится на самоизоляции, чувствует себя великолепно.
Ранее стало известно о шести заразившихся коронавирусом депутатах Госдумы. На прошлой неделе спикер ГД Вячеслав Володин заявлял, что число заболевших возросло.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
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