Депутат от ЕР Кузьмин сообщил о возможном заражении коронавирусом

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Кузьмин сообщил, что, предположительно, заразился коронавирусом.
"Похоже, я зацепил так называемый коронавирус. Утреннее обследование дало положительный результат, вот жду дополнительного обследования", - говорит Кузьмин на видеозаписи, опубликованной в его аккаунте в Instagram.
Он добавил, что находится на самоизоляции, чувствует себя великолепно.
Ранее стало известно о шести заразившихся коронавирусом депутатах Госдумы. На прошлой неделе спикер ГД Вячеслав Володин заявлял, что число заболевших возросло.
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