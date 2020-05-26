В Эрмитаже покажут работы китайского художника, посвященные COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Известный китайский художник Чжан Хуань представит в Эрмитаже работы, посвященные пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба музея.

Специально для выставки "Чжан Хуань. В пепле истории", которая должна была открыться в Эрмитаже 15 мая, но перенесена на более поздний срок, мастер создал несколько произведений. Среди них — цикл "Love"/"Любовь". Он стал частью "Красной серии". Художник использует красный цвет на стерильно белом фоне.

"Любовь” — это все тот же белый холст и красный акрил. Что за образ возникает на холсте — вырванное сердце? Покинутый человеческий зародыш? Потеки краски льются словно в немой истерике, в желании укрыться, сжаться, спастись от окружающего кошмара", — говорит о работах художника Дмитрий Озерков, куратор выставки, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.

В музее отмечают, что "Love"/"Любовь" стала откликом на личные истории людей, пострадавших от коронавируса. Название отсылает к трагической истории беременной женщины, скончавшейся от вируса.

"Любовь произрастает из пылинки, свободно парящей в лучах солнца. В масштабах вселенной наша планета — такая же пылинка в потоке солнечного света. Но энергия вселенной происходит из любви, из этой пылинки в лучах солнца", — приводят слова Чжан Хуаня в пресс-службе Эрмитажа.

Выставка "Чжан Хуань. В пепле истории" состоит из работ в нескольких сериях, выполненных в разных техниках. Всего в экспозиции будет представлено около 30 произведений, многие из которых созданы специально для этого проекта и под впечатлением от посещения Эрмитажа и Санкт-Петербурга.

© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries Любовь №2, 2020. Художник Чжан Хуань 1 из 2 Любовь №2, 2020. Художник Чжан Хуань © Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries © Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries Любовь_№7, 2020. Художник Чжан Хуань 2 из 2 Любовь_№7, 2020. Художник Чжан Хуань © Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries 1 из 2 Любовь №2, 2020. Художник Чжан Хуань © Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries 2 из 2 Любовь_№7, 2020. Художник Чжан Хуань © Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries

Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян, в провинции Хэнань. Стал известным после ряда громких перформансов в Китае и США.

Он создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. В работах художник затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода.