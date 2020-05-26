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Культура
2020-05-26T18:05
https://ria.ru/20200526/1572020023.html
В Эрмитаже покажут работы китайского художника, посвященные COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572019543_0:349:3021:2048_1036x0_80_0_0_21d9d4cc5272b03a622f945408637476.jpg
РИА Новости

В Эрмитаже покажут работы китайского художника, посвященные COVID-19

18:05 26.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam GalleriesХудожник Чжан Хуань в студии
Художник Чжан Хуань в студии
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Известный китайский художник Чжан Хуань представит в Эрмитаже работы, посвященные пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба музея.
Специально для выставки "Чжан Хуань. В пепле истории", которая должна была открыться в Эрмитаже 15 мая, но перенесена на более поздний срок, мастер создал несколько произведений. Среди них — цикл "Love"/"Любовь". Он стал частью "Красной серии". Художник использует красный цвет на стерильно белом фоне.

"Любовь” — это все тот же белый холст и красный акрил. Что за образ возникает на холсте — вырванное сердце? Покинутый человеческий зародыш? Потеки краски льются словно в немой истерике, в желании укрыться, сжаться, спастись от окружающего кошмара", — говорит о работах художника Дмитрий Озерков, куратор выставки, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа.

В музее отмечают, что "Love"/"Любовь" стала откликом на личные истории людей, пострадавших от коронавируса. Название отсылает к трагической истории беременной женщины, скончавшейся от вируса.
"Любовь произрастает из пылинки, свободно парящей в лучах солнца. В масштабах вселенной наша планета — такая же пылинка в потоке солнечного света. Но энергия вселенной происходит из любви, из этой пылинки в лучах солнца", — приводят слова Чжан Хуаня в пресс-службе Эрмитажа.
Выставка "Чжан Хуань. В пепле истории" состоит из работ в нескольких сериях, выполненных в разных техниках. Всего в экспозиции будет представлено около 30 произведений, многие из которых созданы специально для этого проекта и под впечатлением от посещения Эрмитажа и Санкт-Петербурга.
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam GalleriesЛюбовь №2, 2020. Художник Чжан Хуань
Любовь №2, 2020. Художник Чжан Хуань
1 из 2
Любовь №2, 2020. Художник Чжан Хуань
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam GalleriesЛюбовь_№7, 2020. Художник Чжан Хуань
Любовь_№7, 2020. Художник Чжан Хуань
2 из 2
Любовь_№7, 2020. Художник Чжан Хуань
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries
1 из 2
Любовь №2, 2020. Художник Чжан Хуань
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries
2 из 2
Любовь_№7, 2020. Художник Чжан Хуань
© Фото : предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/ Pearl Lam Galleries
Чжан Хуань родился в 1965 году в китайском городе Аньян, в провинции Хэнань. Стал известным после ряда громких перформансов в Китае и США.
Он создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов. В работах художник затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода.
Работы Чжан Хуаня представлены в Музее современного искусства и Музее Гуггенхейма в Нью-Йорке, Музеях искусства Филадельфии и Сан-Диего, в собрании Гарвардского университета.
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