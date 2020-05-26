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2020-05-26T17:26
https://ria.ru/20200526/1572019966.html
Киев отказался обсуждать новый проект о статусе Донбасса, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев отказался обсуждать новый проект о статусе Донбасса, заявили в ЛНР

17:26 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе по Донбассу на прошедшей во вторник видеоконференции отказались обсуждать новый проект закона об особом статусе Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
"Украина в контактной группе не обсудила проект изменений закона "Об особом статусе", потому что не смогла извлечь его из электронной почты. Представитель Киева в политической рабочей группе господин Костин (Андрей Костин - ред.) сообщил, что получить доступ к своей электронной почте он сможет только после завершения переговоров и раньше никак, потому и обсуждать текст проекта отказался", - пояснил Мирошник.
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Он пояснил, что на прошедшем во вторник заседании представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР внесли на рассмотрение в контактную группу новый проект изменений к закону "Об особом статусе", который по словам Мирошника, от Киева ждут уже более четырех лет.
"По итогу Киев не только не предоставил свой проект закона, но и не смог получить по электронной почте проект, подготовленный республиками, который был им направлен техническим центром ОБСЕ. В это же время проект изменений к закону был получен и секретариатом ОБСЕ, и представителями от Российской Федерации, не получилось только у представителей Киева", - сказал Мирошник.
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Представитель ЛНР уточнил, что новый проект содержит значительные изменения к уже существующему закону, который был принят еще в сентябре 2014 года, но "ни дня не работал и трижды был пролонгирован". По словам Мирошника, текст в ряде положений устарел и был переработан представителями республик "исходя из существенно изменившейся ситуации во взаимоотношениях между Киевом, Донецком и Луганском".
"Сам факт появления этого проекта от ЛНР и ДНР и направление его в контактную группу после четырех лет ожидания такого шага от Киева - яркое напоминание гарантам соглашений о том, кто стремится к урегулированию, а для кого это просто фарс. И предупреждение Киеву, что в случае дальней имитации процесса переговоров ситуация будет только радикализироваться. Со своей стороны республики сделали еще один шаг к урегулированию, возможно, последний", - заявил Мирошник.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей Костин (банкир)В мире
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