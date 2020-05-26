Киев отказался обсуждать новый проект о статусе Донбасса, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР уточнил, что новый проект содержит значительные изменения к уже существующему закону, который был принят еще в сентябре 2014 года, но "ни дня не работал и трижды был пролонгирован". По словам Мирошника, текст в ряде положений устарел и был переработан представителями республик "исходя из существенно изменившейся ситуации во взаимоотношениях между Киевом, Донецком и Луганском".

"Сам факт появления этого проекта от ЛНР и ДНР и направление его в контактную группу после четырех лет ожидания такого шага от Киева - яркое напоминание гарантам соглашений о том, кто стремится к урегулированию, а для кого это просто фарс. И предупреждение Киеву, что в случае дальней имитации процесса переговоров ситуация будет только радикализироваться. Со своей стороны республики сделали еще один шаг к урегулированию, возможно, последний", - заявил Мирошник.