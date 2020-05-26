В Воронежской области две пациентки с COVID-19 родили здоровых детей

ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Здоровые дети родились во вторник в Воронежской области у двух женщин, у которых был выявлен коронавирус, сообщает правительство региона.
По состоянию на 26 мая, в Воронежской области на амбулаторном наблюдении по коронавирусу находятся 24 беременные женщины, из них диагноз подтвержден у десяти. Еще 11 беременных и рожениц находятся в стационарах, у двоих коронавирусная инфекция подтверждена.
"На сегодня состоялись двое успешных родов: малыши родились здоровыми, новой коронавирусной инфекции у них нет", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель облправительства, у обеих рожениц подтверждена коронавирусная инфекция.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1581 человека. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1157.
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