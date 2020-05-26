Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:20
https://ria.ru/20200526/1572019595.html
В Воронежской области две пациентки с COVID-19 родили здоровых детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Воронежской области две пациентки с COVID-19 родили здоровых детей

17:20 26.05.2020
53
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Здоровые дети родились во вторник в Воронежской области у двух женщин, у которых был выявлен коронавирус, сообщает правительство региона.
По состоянию на 26 мая, в Воронежской области на амбулаторном наблюдении по коронавирусу находятся 24 беременные женщины, из них диагноз подтвержден у десяти. Еще 11 беременных и рожениц находятся в стационарах, у двоих коронавирусная инфекция подтверждена.
"На сегодня состоялись двое успешных родов: малыши родились здоровыми, новой коронавирусной инфекции у них нет", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель облправительства, у обеих рожениц подтверждена коронавирусная инфекция.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 1581 человека. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1157.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВоронежская областьОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В Воронежской области 131 пациент излечился от коронавируса за сутки
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Депутат от ЕР Кузьмин сообщил о возможном заражении коронавирусом
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 7,3 тысячи
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Тамбовской области умер девятый пациент с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД рассказал о проработке вывозных рейсов из Австралии и Новой Зеландии
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Врачи рассказали о вспышке COVID-19 на вагоноремонтном заводе в Воронеже
Медицинский работник
В Воронежской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Машина скорой помощи
В Югре рассказали об очаге коронавируса в больнице
Библиотека
Библиотеки в Петербурге введут карантин для книг
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Число вылечившихся от COVID-19 в Пензенской области выросло на 116
Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
Глава МИД Киргизии поблагодарил страны ОДКБ за помощь в борьбе с COVID-19
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Воронеже 40 сотрудников вагоноремонтного завода заболели COVID-19
Водитель за рулем автобуса
Минтранс призвал опрашивать водителей автобусов о состоянии здоровья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния