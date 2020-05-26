В Воронежской области две пациентки с COVID-19 родили здоровых детей

По состоянию на 26 мая, в Воронежской области на амбулаторном наблюдении по коронавирусу находятся 24 беременные женщины, из них диагноз подтвержден у десяти. Еще 11 беременных и рожениц находятся в стационарах, у двоих коронавирусная инфекция подтверждена.