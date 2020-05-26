На Кубани планируют завершить строительство 119 проблемных домов

КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края рассчитывают, что до конца текущего года будет достроено 119 проблемных домов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, к настоящему моменту введено 24 из них, еще пять домов завершены и ждут акта ввода в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что решение вопросов долевого строительства обсудили на краевом совещании, которое провел глава края. По словам губернатора, несмотря на временное приостановление строительства из-за коронавируса, проблема обманутых дольщиков должна быть полностью искоренена в крае.
"Все планы остаются в силе – в этом году достроим 119 домов. Уже введено 24. Еще пять домов завершены и ждут акта ввода в эксплуатацию. Сейчас продолжается возведение домов с привлечением средств дольщиков. Необходимо контролировать строительство каждого объекта. Несмотря на сложности во время пандемии, нельзя допустить появления новых долгостроев", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Как уточняют краевые власти, из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование на восстановление прав граждан – участников долевого строительства. Отмечается, что основным условием предоставления средств на завершение долгостроев края является ввод проблемного объекта до 1 квартала 2021 года.
По данным региональных властей, с 2015 года в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 199 проблемных объектов общей площадью 3,86 миллиона квадратных метров или 38 500 квартир. Около 100 тысяч дольщиков проблемных домов получили свое жилье. С 2017 года восстановлены права около 75 тысяч дольщиков.