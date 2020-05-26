На Кубани планируют завершить строительство 119 проблемных домов

"Все планы остаются в силе – в этом году достроим 119 домов. Уже введено 24. Еще пять домов завершены и ждут акта ввода в эксплуатацию. Сейчас продолжается возведение домов с привлечением средств дольщиков. Необходимо контролировать строительство каждого объекта. Несмотря на сложности во время пандемии, нельзя допустить появления новых долгостроев", – приводятся в сообщении слова губернатора.