В Тунисе воздух стал чище на 40% из-за карантина, заявили ученые

КАИР, 26 мая – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Уровень загрязнения воздуха в Тунисе значительно уменьшился с марта в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса , сообщил во вторник Национальный институт метеорологии.

Тунисские власти ввели карантин на всей территории страны с 22 марта.

"Количество двуокиси азота (NO2), оксида серы, монооксида углерода (угарного газа – ред.) в воздухе на севере и в центре Туниса значительно снизилось за время карантина – на 40%, что в первую очередь связано с сокращением выбросов из-за ограничений передвижений по трассам и работы промзон", - цитирует отчет Института агентство TAP.

При этом, отмечают ученые, в воздухе стало больше озона – на 20% на западе страны и на 10% на севере и юге Туниса.

Однако такая ситуация вскоре изменится, подчеркивает Институт, так как власти Туниса уже наметили план по постепенному возобновлению работы закрытых ранее учреждений и заводов.

Ранее министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что власти намерены с 4 июня возобновить работу закрытых из-за коронавируса музеев, отелей, а также мечетей, в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.