Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:19
https://ria.ru/20200526/1572019509.html
В Тунисе воздух стал чище на 40% из-за карантина, заявили ученые
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564897250_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_91342106e553e3d11ca63bacc1a2ebfb.jpg
РИА Новости

В Тунисе воздух стал чище на 40% из-за карантина, заявили ученые

17:19 26.05.2020
338
© Pixabay/Matthias_LemmПоселок Матмата, Тунис
Поселок Матмата, Тунис
© Pixabay/Matthias_Lemm
Поселок Матмата, Тунис . Архивное фото
КАИР, 26 мая – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Тунисе значительно уменьшился с марта в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса, сообщил во вторник Национальный институт метеорологии.
Тунисские власти ввели карантин на всей территории страны с 22 марта.
Трубы ТЭЦ
25 мая, 13:02
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
"Количество двуокиси азота (NO2), оксида серы, монооксида углерода (угарного газа – ред.) в воздухе на севере и в центре Туниса значительно снизилось за время карантина – на 40%, что в первую очередь связано с сокращением выбросов из-за ограничений передвижений по трассам и работы промзон", - цитирует отчет Института агентство TAP.
При этом, отмечают ученые, в воздухе стало больше озона – на 20% на западе страны и на 10% на севере и юге Туниса.
Однако такая ситуация вскоре изменится, подчеркивает Институт, так как власти Туниса уже наметили план по постепенному возобновлению работы закрытых ранее учреждений и заводов.
Ранее министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что власти намерены с 4 июня возобновить работу закрытых из-за коронавируса музеев, отелей, а также мечетей, в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тунис (страна)В мире
Рекомендуем
Женщина с зонтом в Москве
Синоптики заявили о рекордных осадках в Москве в конце недели
Люди во время наводнения в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии
В Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнений
Кошка в маске
В России у кошки обнаружили коронавирус
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде
Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар "Матросской тишины"
Житель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
Данные россиян из пропусков должны удалить за месяц, заявил эксперт
Пражский район Ржепорие
Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Кадры из Дорогомиловского суда по делу об убийстве гражданки Кубы в Москве
В Москве арестовали предполагаемую соучастницу убийства кубинки
Фитнес-инструктор
Спортклубы должны будут выделять по четыре квадратных метра на посетителя
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Таиланд рассчитывает на туристов из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния