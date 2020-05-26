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2020-05-26T17:16
https://ria.ru/20200526/1572019402.html
Польский участок "Ямала – Европы" работает с перерывами, сообщил оператор
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РИА Новости

Польский участок "Ямала – Европы" работает с перерывами, сообщил оператор

17:16 26.05.2020
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© РИА Новости / Иван РудневКомпрессорная станция "Минская"
Компрессорная станция Минская
© РИА Новости / Иван Руднев
Компрессорная станция "Минская". Архивное фото
ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Польский участок газопровода "Ямал – Европа" загружен не полностью и потому работает не круглосуточно, говорится в сообщении оператора газопровода в Польше - компании Gaz-System.
Оператора Gascade, принимающий газ на территории Германии, ранее сообщил, что прокачка газа через польский участок газопровода "Ямал - Европа" во вторник утром полностью прекратилась.
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"Услуга транзита газа по "ямальскому" газопроводу осуществляется Gaz-System на постоянной основе в соответствии с заказами клиентов", - говорится в сообщении. Оператор напомнил, что использование газопровода "осуществляется в соответствии с законодательством ЕС в формуле участия в аукционах".
"Заказы полностью выполняются, и при таких низких уровнях заказов... с восточного направления нет необходимости работать круглосуточно. В связи с этим "ямальский" газопровод работает не все время", - говорится в сообщении. "Именно клиенты решают, в какой степени они хотят использовать "ямальский" газопровод. В настоящее время заказы намного меньшие, но пропускная мощность бронируется каждый день начиная с 17 мая 2020 года", - подчёркивает Gaz-System.
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Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и уже с 17-го числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" проходит только по результатам аукционов. В июне 2019 года польская сторона заявляла, что с момента истечения транспортного контракта Польша будет предоставлять доступ к газопроводу в соответствии с европейскими процедурами, то есть мощности газопровода на польском участке нужно будет бронировать на аукционах.
В начале мая текущего года Gaz-System также заявлял, что провел первый аукцион на доступ к своему участку "Ямала - Европы", по итогам которого на третий квартал было забронировано 80% газотранспортных мощностей. При этом компания не уточнила, кто именно забронировал эти мощности.
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