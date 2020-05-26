Польский участок "Ямала – Европы" работает с перерывами, сообщил оператор

Оператора Gascade, принимающий газ на территории Германии , ранее сообщил, что прокачка газа через польский участок газопровода "Ямал - Европа" во вторник утром полностью прекратилась.

"Услуга транзита газа по "ямальскому" газопроводу осуществляется Gaz-System на постоянной основе в соответствии с заказами клиентов", - говорится в сообщении. Оператор напомнил, что использование газопровода "осуществляется в соответствии с законодательством ЕС в формуле участия в аукционах".

"Заказы полностью выполняются, и при таких низких уровнях заказов... с восточного направления нет необходимости работать круглосуточно. В связи с этим "ямальский" газопровод работает не все время", - говорится в сообщении. "Именно клиенты решают, в какой степени они хотят использовать "ямальский" газопровод. В настоящее время заказы намного меньшие, но пропускная мощность бронируется каждый день начиная с 17 мая 2020 года", - подчёркивает Gaz-System.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и уже с 17-го числа прокачка по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" проходит только по результатам аукционов. В июне 2019 года польская сторона заявляла, что с момента истечения транспортного контракта Польша будет предоставлять доступ к газопроводу в соответствии с европейскими процедурами, то есть мощности газопровода на польском участке нужно будет бронировать на аукционах.