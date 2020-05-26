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2020-05-26T18:16
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Суд арестовал всех фигурантов дела о перестрелке в Москве
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РИА Новости

Суд арестовал всех фигурантов дела о перестрелке в Москве

17:14 26.05.2020 (обновлено: 18:16 26.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Чертановского районного судаПодозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Вадим Русанов в суде. 26 мая 2020
Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Вадим Русанов в суде. 26 мая 2020
© Фото : пресс-служба Чертановского районного суда
Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Вадим Русанов в суде. 26 мая 2020
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чертановский суд Москвы во вторник заключил под стражу всех трех фигурантов уголовного дела о перестрелке на Каширском шоссе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Под арестом оказались Максим Евлампьев, Герман Титенок и Вадим Русанов. Им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.
Перестрелка случилась в минувшее воскресенье, 24 мая, на парковке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе: две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов), в итог как минимум один человек получил ранение.
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Официально о мотивах перестрелки ничего не сообщалось. В СМИ и Telegram-каналах писали о том, что перестрелка может быть связана с конфликтом в похоронном бизнесе, однако эта информация не подтверждена.
Следственный комитет сообщал, что об обстоятельствах ЧП удалось допросить более 15 участников перестрелки и очевидцев. Суть их показаний не разглашается. В ходе обысков у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, но детали опять же неизвестны.
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Перестрелка на юге МосквыМоскваПроисшествия
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