Суд арестовал всех фигурантов дела о перестрелке в Москве

Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Вадим Русанов в суде. 26 мая 2020

Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Вадим Русанов в суде. 26 мая 2020

© Фото : пресс-служба Чертановского районного суда Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Вадим Русанов в суде. 26 мая 2020

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чертановский суд Чертановский суд Москвы во вторник заключил под стражу всех трех фигурантов уголовного дела о перестрелке на Каширском шоссе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Под арестом оказались Максим Евлампьев, Герман Титенок и Вадим Русанов. Им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.

Перестрелка случилась в минувшее воскресенье, 24 мая, на парковке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе: две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов), в итог как минимум один человек получил ранение.

Официально о мотивах перестрелки ничего не сообщалось. В СМИ и Telegram-каналах писали о том, что перестрелка может быть связана с конфликтом в похоронном бизнесе, однако эта информация не подтверждена.