Суд арестовал всех фигурантов дела о перестрелке в Москве

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чертановский суд Москвы во вторник заключил под стражу всех трех фигурантов уголовного дела о перестрелке на Каширском шоссе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Под арестом оказались Максим Евлампьев, Герман Титенок и Вадим Русанов. Им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.
Перестрелка случилась в минувшее воскресенье, 24 мая, на парковке ЖК "Ясный" на Каширском шоссе: две группы мужчин устроили стрельбу из пистолетов и автоматов (или карабинов), в итог как минимум один человек получил ранение.
Официально о мотивах перестрелки ничего не сообщалось. В СМИ и Telegram-каналах писали о том, что перестрелка может быть связана с конфликтом в похоронном бизнесе, однако эта информация не подтверждена.
Следственный комитет сообщал, что об обстоятельствах ЧП удалось допросить более 15 участников перестрелки и очевидцев. Суть их показаний не разглашается. В ходе обысков у подозреваемых нашли огнестрельное оружие, но детали опять же неизвестны.