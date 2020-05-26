В Тамбовской области умер девятый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный спустя 5 дней после появления признаков острой респираторной инфекции, стал девятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Девятый летальный исход от последствий коронавирусной инфекции в Тамбовской области. Мужчина 58 лет, житель Сампурского района, на пятый день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирован в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19", - говорится в сообщении.
Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но несмотря на интенсивное лечение, он умер на 12-й день с момента госпитализации.
"По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, развившаяся на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.
В регионе 2622 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 893 пациента.
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