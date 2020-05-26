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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:10
https://ria.ru/20200526/1572019060.html
В Тамбовской области умер девятый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области умер девятый пациент с коронавирусом

17:10 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный спустя 5 дней после появления признаков острой респираторной инфекции, стал девятым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Девятый летальный исход от последствий коронавирусной инфекции в Тамбовской области. Мужчина 58 лет, житель Сампурского района, на пятый день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирован в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19", - говорится в сообщении.
Медицинский работник
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Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но несмотря на интенсивное лечение, он умер на 12-й день с момента госпитализации.
"По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19, развившаяся на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.
В регионе 2622 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 893 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьСампурский районОбщество
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