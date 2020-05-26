Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал телеканалу "Звезда" о механизме течения болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией.
Ученый заметил, что верхние дыхательные пути наиболее уязвимы при COVID-19. В ряде случаев после инфицирования может развиться трахеит или бронхит.
"В самых тяжелых случаях, когда ниже спускается воспалительный процесс, развивается воспаление легких, пневмония, что может повлечь за собой летальный исход. Тут все просто", — отметил Зуев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.