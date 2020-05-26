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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:55
https://ria.ru/20200526/1572019031.html
Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976805_0:105:2978:1780_1036x0_80_0_0_a1e8b670d389b33d601b3f501f63fe6e.jpg
РИА Новости

Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса

17:10 26.05.2020 (обновлено: 18:55 26.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал телеканалу "Звезда" о механизме течения болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией.
Ученый заметил, что верхние дыхательные пути наиболее уязвимы при COVID-19. В ряде случаев после инфицирования может развиться трахеит или бронхит.

"В самых тяжелых случаях, когда ниже спускается воспалительный процесс, развивается воспаление легких, пневмония, что может повлечь за собой летальный исход. Тут все просто", — отметил Зуев.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник НИИ в лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевНИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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