Прокуратура проводит проверку в поселке под Самарой, где сгорели 11 домов

"Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от пожара в поселке Яицкое. На место происшествия для координации работы правоохранительных и контролирующих органов выезжал прокурор Волжского района Александр Шуваткин", - говорится в сообщении.