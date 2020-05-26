Прокуратура проводит проверку в поселке под Самарой, где сгорели 11 домов

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после пожара в поселке в Самарской области, где сгорели 11 жилых домов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Во вторник в поселке Яицкое Самарской области сгорели 11 частных жилых домов на площади 1 тысяча "квадратов". По информации МЧС РФ, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Для порядка 100 жителей сгоревших домов подготовили пункт временного размещения, однако, по данным ГУМЧС, им никто не воспользовался, все разъехались по родственникам. По словам главы Волжского района Евгения Макридина, точное количество людей, оставшихся без жилья, выясняется, так как не все дома официально введены в эксплуатацию, и не все проживающие в них официально зарегистрированы. Как рассказали РИА Новости в ассамблее народов Самарской области, без жилья остались несколько цыганских семей.
"Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от пожара в поселке Яицкое. На место происшествия для координации работы правоохранительных и контролирующих органов выезжал прокурор Волжского района Александр Шуваткин", - говорится в сообщении.