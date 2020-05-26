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2020-05-26T18:22
https://ria.ru/20200526/1572018650.html
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"

17:05 26.05.2020 (обновлено: 18:22 26.05.2020)
236871
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В условиях, когда судно "Академик Черский" прибыло на место строительства газопровода "Северный поток — 2", есть только один способ остановить проект, пишет датская газета Jyllands-Posten.
Издание сообщает, что трубопровод стал причиной конфликта между Россией, США и Германией. Немалую роль в противостоянии сыграла также Дания, затянув рассмотрение заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах, а в декабре прошлого года санкции против проекта ввели Штаты.
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
Однако, автор статьи отмечает, что санкции не грозят "Северному потоку — 2", если у российской стороны есть свое судно для его достройки. Этим трубоукладчиком СМИ назвало "Академика Черского", который обогнул Азию и Африку и теперь находится у немецкого побережья на Балтике.
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В материале отмечается, что для инвесторов проекта, среди которых энергетические компании со всей Европы, несут угрозу разве что новые санкции, если США захотят их принять.

"Если что-то и может помешать россиянам закончить "Северный поток — 2" собственными силами, то это новый набор американских санкций", — цитирует газета эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.

По мнению специалиста, Штаты могут ввести санкции по примеру трубоукладчиков для других секторов.
Кроме того, автор статьи отмечает другие сложности для "Северного потока — 2". Так, на днях Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) на 20 лет освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории страны. Однако решение регулятора не распространяется на "Северный поток — 2".
Другой трудностью для проекта газета назвала отказ Европейского суда аннулировать действие Газовой директивы на трубопроводы, идущие в ЕС из третьих стран.
Оба решения российская сторона намерена обжаловать.
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Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу заявила о приостановке работы.
После этого глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что российская сторона рассматривает "Академика Черского" в качестве возможного варианта для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
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Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтики двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
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23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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РоссияСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзГерманияДанияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Да ввели бы санкции на страны которые закупают газ в России и все. Чего мучаются.
26 мая, 17:16
АСАндрей Ст
854210022
как тонко подмечено, что остался единственный способ остановить давно остановленный СП2
26 мая, 17:55
Hell Cat
2400564
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