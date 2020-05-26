Суд арестовал подозреваемого в убийстве кубинки в Москве

Как сообщалось в СМИ, обнаженное тело 22-летней иностранки нашли рядом с мусорным баком на Кастанаевской улице на западе столицы. Утверждалось, девушка зарабатывала на жизнь проституцией и ее держали в заложниках, требуя выкуп.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 июля", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется убийство, незаконное лишение свободы и вымогательство.
Кроме того, сегодня суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении предполагаемой соучастницы Александрова Анастасии Гривковой. Ее подозревают в незаконном лишении свободы, вымогательстве и укрывательстве особо тяжкого преступления.