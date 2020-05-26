Путин поддержал планы брянского губернатора баллотироваться на новый срок

"Я не против. Как я в таких случаях говорю всегда, в конечном итоге люди, граждане, избиратели должны принять окончательное решение, но я ничего не имею против вашего выдвижения. Наоборот, считаю, что это правильное было бы решение с вашей стороны, потому что я сейчас вот как раз внимательно смотрю на результаты вашей работы, вы с пятнадцатого года работаете и каковы результаты - практически по всем основным позициям в плюсе", - сказал Путин.