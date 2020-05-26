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2020-05-26T16:59
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Путин поддержал планы брянского губернатора баллотироваться на новый срок
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РИА Новости

Путин поддержал планы брянского губернатора баллотироваться на новый срок

16:59 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о своем намерении баллотироваться на новый срок и попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке, глава государства поддержал губернатора.
На встрече в режиме видеосвязи глава Брянской области сообщил президенту, что хочет принять участие в выборах губернатора и попросил поддержать его.
"В сентябре заканчивается срок (моих полномочий - ред.), и если вы не будете против, то я хотел бы принять участие в предстоящих выборах губернатора Брянской области", - обратился Богомаз к президенту.
"Я не против. Как я в таких случаях говорю всегда, в конечном итоге люди, граждане, избиратели должны принять окончательное решение, но я ничего не имею против вашего выдвижения. Наоборот, считаю, что это правильное было бы решение с вашей стороны, потому что я сейчас вот как раз внимательно смотрю на результаты вашей работы, вы с пятнадцатого года работаете и каковы результаты - практически по всем основным позициям в плюсе", - сказал Путин.
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РоссияАлександр БогомазВладимир ПутинБрянская областьПолитика
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