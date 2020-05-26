Минфин перечислил в ПФР средства на выплаты семьям с детьми

"Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 миллиарда рублей для поддержки семей с детьми", - сообщает Минфин. В частности, на обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет причислено 197,2 миллиарда рублей. Размер выплаты на одного ребёнка составит 10 тысяч рублей.