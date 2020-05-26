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2020-05-26T17:14
https://ria.ru/20200526/1572017844.html
Минфин перечислил в ПФР средства на выплаты семьям с детьми
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РИА Новости

Минфин перечислил в ПФР средства на выплаты семьям с детьми

17:14 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минфин России во вторник перечислил в Пенсионный фонд РФ 222,1 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 миллиарда рублей для поддержки семей с детьми", - сообщает Минфин. В частности, на обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет причислено 197,2 миллиарда рублей. Размер выплаты на одного ребёнка составит 10 тысяч рублей.
"Прием заявлений уже идет, непосредственно выплаты начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 миллионов детей, начиная с 3 лет и до наступления 16-летнего возраста", - напоминают в министерстве.
Еще 24,9 миллиарда рублей направлены в ПФР в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. "Размер данной выплаты на ребёнка составляет 5 тысяч рублей. Это решение коснется порядка 1,6 миллиона детей", - отмечается в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пенсионный фонд РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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