В Югре рассказали об очаге коронавируса в больнице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Около 40 медработников больницы в городе Около 40 медработников больницы в городе Лянтор Сургутского района ХМАО заразились коронавирусом , этот очаг уже локализован, сообщил во вторник руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Лянтор - один из трех населенных пунктов Сургутского района, где ранее были введены ограничения на въезд и выезд. Число подтвержденных случаев коронавируса в районе превысило 500, поэтому власти приняли решение усилить ограничительные меры в муниципальном образовании.

"По больнице в Лянторе общее число медицинских работников, вовлеченных в очаг, составляет 39, из них пять врачей, 23 - средний медперсонал, 11 - из категории прочих. На сегодняшний день этот очаг локализован", - сказал Добровольский в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19.

Еще один локализованный очаг, по его словам, наблюдается в больнице Когалыма . Инфекцию в начале мая занесла в медучреждение пациентка терапевтического отделения, в результате коронавирус подтвердился у 111 человек - персонала больницы и проходивших там лечение граждан. Медицинская организация возвращается к работе в прежнем режиме с учетом эпидситуации, добавил Добровольский.

Согласно данным региональных властей, в округе коронавирус подтвердился у 1849 человек, около трети из них выздоровели, скончались 17 пациентов. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.