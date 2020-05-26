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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:55
https://ria.ru/20200526/1572017774.html
В Югре рассказали об очаге коронавируса в больнице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Югре рассказали об очаге коронавируса в больнице

16:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Около 40 медработников больницы в городе Лянтор Сургутского района ХМАО заразились коронавирусом, этот очаг уже локализован, сообщил во вторник руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Лянтор - один из трех населенных пунктов Сургутского района, где ранее были введены ограничения на въезд и выезд. Число подтвержденных случаев коронавируса в районе превысило 500, поэтому власти приняли решение усилить ограничительные меры в муниципальном образовании.
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"По больнице в Лянторе общее число медицинских работников, вовлеченных в очаг, составляет 39, из них пять врачей, 23 - средний медперсонал, 11 - из категории прочих. На сегодняшний день этот очаг локализован", - сказал Добровольский в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19.
Еще один локализованный очаг, по его словам, наблюдается в больнице Когалыма. Инфекцию в начале мая занесла в медучреждение пациентка терапевтического отделения, в результате коронавирус подтвердился у 111 человек - персонала больницы и проходивших там лечение граждан. Медицинская организация возвращается к работе в прежнем режиме с учетом эпидситуации, добавил Добровольский.
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Согласно данным региональных властей, в округе коронавирус подтвердился у 1849 человек, около трети из них выздоровели, скончались 17 пациентов. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛянторКогалымСургутский район
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