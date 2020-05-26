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Подготовлены рекомендации по возобновлению работы спортивных учреждений
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РИА Новости

Подготовлены рекомендации по возобновлению работы спортивных учреждений

16:49 26.05.2020 (обновлено: 17:54 26.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТренажерный зал
Тренажерный зал
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе бассейнов, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов и залов в условиях пандемии коронавирусного заболевания.
Перед открытием учреждения необходимо провести генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, а перед началом рабочей смены — измерять сотрудникам температуру. Во всех помещениях следует обеззараживать воздух с помощью специального оборудования и проветривать каждые два часа. Воду в бассейнах нужно обеззараживать согласно санитарным правилам.
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Ведомство напоминает, что сотрудники спортивных учреждений обязаны носить защитные маски или респираторы и перчатки и менять их каждые два-три часа. При этом посетители также должны находиться в масках и перчатках, исключение — время самой тренировки.
При записи клиентов нужно учитывать площадь спортивных залов — четыре квадратных метра на одного человека (для групповых занятий в бассейнах — пять квадратных метров на человека). Инвентарь следует расставлять с соблюдением дистанции как минимум в полтора метра.
Чай, кофе и еду для клиентов фитнес-залов Роспотребнадзор рекомендует запретить: допускается только вода в бутылках. Для приема пищи сотрудникам спортивных учреждений необходимо выделить специальную комнату.
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Профессиональные спортсмены, посещающие тренировки, должны проходить тестирование на COVID-19 не реже одного раза в неделю. Также им рекомендуется самостоятельно дезинфицировать свой инвентарь, причем каждый день, после занятия.
Стирку одежды спортсменов, тренеров и персонала нужно проводить централизованно, а пребывание в раздевалках следует минимизировать, уточняется в материалах ведомства.
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Распространение коронавируса нового типа

По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 362 тысячи. Из них более 131 тысячи выздоровели, 3807 человек умерли. Сегодня Владимир Путин объявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.
Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,3 миллиона человек, свыше 342 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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