Подготовлены рекомендации по возобновлению работы спортивных учреждений

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе бассейнов, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов и залов в условиях пандемии коронавирусного заболевания

Перед открытием учреждения необходимо провести генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, а перед началом рабочей смены — измерять сотрудникам температуру. Во всех помещениях следует обеззараживать воздух с помощью специального оборудования и проветривать каждые два часа. Воду в бассейнах нужно обеззараживать согласно санитарным правилам.

Ведомство напоминает, что сотрудники спортивных учреждений обязаны носить защитные маски или респираторы и перчатки и менять их каждые два-три часа. При этом посетители также должны находиться в масках и перчатках, исключение — время самой тренировки.

При записи клиентов нужно учитывать площадь спортивных залов — четыре квадратных метра на одного человека (для групповых занятий в бассейнах — пять квадратных метров на человека). Инвентарь следует расставлять с соблюдением дистанции как минимум в полтора метра.

Чай, кофе и еду для клиентов фитнес-залов Роспотребнадзор рекомендует запретить: допускается только вода в бутылках. Для приема пищи сотрудникам спортивных учреждений необходимо выделить специальную комнату.

Профессиональные спортсмены, посещающие тренировки, должны проходить тестирование на COVID-19 не реже одного раза в неделю. Также им рекомендуется самостоятельно дезинфицировать свой инвентарь, причем каждый день, после занятия.

Стирку одежды спортсменов, тренеров и персонала нужно проводить централизованно, а пребывание в раздевалках следует минимизировать, уточняется в материалах ведомства.

Распространение коронавируса нового типа

По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 362 тысячи. Из них более 131 тысячи выздоровели, 3807 человек умерли. Сегодня Владимир Путин объявил, что пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, считается пройденным.

Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,3 миллиона человек, свыше 342 тысяч погибли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты , на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.