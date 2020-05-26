Россия передала Лаосу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия передала Лаосу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, церемония передачи состоялась в столице страны Вьентьяне, говорится в сообщении посольства РФ.
"Во Вьентьяне состоялась церемония передачи российской гуманитарной помощи, направленной на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Лаосе. Министерству здравоохранения ЛНДР были переданы тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор", а также защитные маски", - говорится в сообщении посольства России в Лаосе в Facebook.
В церемонии приняли участие министр здравоохранения Лаоса Баунконг Сихавонг и посол России в Лаосе Владимир Калинин.
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