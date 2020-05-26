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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:49
https://ria.ru/20200526/1572017594.html
Россия передала Лаосу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Россия передала Лаосу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

16:49 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия передала Лаосу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, церемония передачи состоялась в столице страны Вьентьяне, говорится в сообщении посольства РФ.
"Во Вьентьяне состоялась церемония передачи российской гуманитарной помощи, направленной на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Лаосе. Министерству здравоохранения ЛНДР были переданы тест-системы, разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор", а также защитные маски", - говорится в сообщении посольства России в Лаосе в Facebook.
В церемонии приняли участие министр здравоохранения Лаоса Баунконг Сихавонг и посол России в Лаосе Владимир Калинин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВьентьян (город)ЛаосВ мире
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