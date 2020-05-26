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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T19:03
https://ria.ru/20200526/1572017542.html
Ген деменции повышает риск осложнений при коронавирусе, сообщили ученые
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

Ген деменции повышает риск осложнений при коронавирусе, сообщили ученые

16:48 26.05.2020 (обновлено: 19:03 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Совместное исследование британских и американских ученых показало, что наличие дефектного гена, связанного с деменцией, удваивает риск развития тяжелой формы COVID-19, говорится в пресс-релизе Медицинской школы Эксетерского университета.
В исследовании, опубликованном в Journal of Gerontology: Medical Sciences, ученые из медицинских школ Эксетерского университета и Университета Коннектикута проанализировали данные из британского биобанка и обнаружили высокий риск развития тяжелой формы COVID-19 среди европейцев, у которых есть две дефектные копии гена APOE (под названием e4e4).
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Ген APOE отвечает за синтез белка аполипопротеина Е, которые играет роль в обработке жиров в организме, включая холестерин. Обычно человек несет в себе две копии каждого гена: от матери и от отца.
"Каждый 36-й человек европейского происхождения имеет две дефектные копии этого гена, что, как известно, увеличивает риск болезни Альцгеймера до 14 раз, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь исследовательская группа обнаружила, что перенос этих генных мутаций удваивает риски при COVID-19", — говорится в пресс-релизе.
Ранее команда исследователей обратила внимание на то, что у людей со слабоумием в три раза чаще развивалась тяжелая форма COVID-19, но они не входили в группу риска, так как это могло быть последствием высокой распространенности вируса в домах престарелых. Однако новое исследование показывает, что причиной может быть и генетический компонент.
"Исследователи обнаружили, что у людей с генотипом APOE e4e4 риск развития тяжелого COVID-19 в два раза выше, чем у людей с общей формой e3e3 гена APOE", — следует из результатов анализа данных из британского биобанка, где хранятся медицинские и генетические данные полумиллиона человек.
Авторы работы проанализировали данные 382 тысяч человек европейского происхождения, из них 9022, или 2,36%, имели две дефектные копии гена APOE. При этом из тех, у кого был положительный результат на новый тип коронавирусуса (721 человек), дефектный ген имели 5,13%.
"Это потрясающий результат, потому что теперь мы можем точно определить, как этот дефектный ген вызывает уязвимость к COVID-19. Это может привести к новым идеям для лечения. Кроме того, это открытие имеет большое значение, потому что еще раз показывает, что увеличение риска заболеваний, которые кажутся неизбежными при старении, на самом деле может быть связано с определенными биологическими различиями, которые могут помочь нам понять, почему некоторые люди остаются активными до 100 лет и старше, в то время как другие становятся инвалидами и умирают в возрасте старше 60 лет", — приводятся слова одного из авторов исследования доктора Чиа-Лин Куо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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