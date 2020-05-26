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Состояние богатейших россиян выросло на $62 миллиарда за время пандемии
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РИА Новости

Состояние богатейших россиян выросло на $62 миллиарда за время пандемии

16:57 26.05.2020 (обновлено: 21:31 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров за время пандемии коронавируса увеличилось на 62 миллиарда долларов - до 454 миллиардов, сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real Time.
Уточняется, что в качестве точки отсчета для сравнения взято 18 марта, так как именно на эту дату производился финальный расчет состояний бизнесменов, вошедших в список Forbes 2020 года. Тогда фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений, отмечает издание, а за неделю до этого, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. С тех пор индекс Dow Jones вырос на 23%, S&P - на 23%, а индекс Московской биржи, который 18 марта составил 2112,64 пункта, к 25 мая вырос на 30%, до 2757,9 пункта, отмечает издание.
Совокупное состояние пятерых богатейших россиян за указанный период увеличилось на 22,6 миллиарда долларов - до 109,5 миллиарда. Больше остальных заработал совладелец и президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes-2020. Бизнесмен за прошедшие два месяца увеличил состояние на 6,4 миллиарда долларов, до 26,1 миллиарда.
На втором месте в российской части рейтинга в режиме реального времени находится основатель и председатель правления "Новатэка" и совладелец "Сибура" Леонид Михельсон, занимавший в ежегодном рейтинге богатейших россиян третью строчку. Его состояние увеличилось до 22,5 миллиарда долларов с тогдашних 17,1 миллиарда.
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Основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за время пандемии увеличил состояние до 21 миллиарда долларов с 18,1 миллиарда, основной владелец и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов - до 19,1 миллиарда долларов с 16,8 миллиарда, глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - до 20,8 миллиарда долларов с 15,2 миллиарда.
Общее число долларовых миллиардеров в РФ за время пандемии выросло до 101 человека с 99. Благодаря восстановлению фондовых рынков в список Forbes вернулись те бизнесмены, которые не попали в глобальный рейтинг в 2020 году. Так, отметку в 1 миллиард долларов вновь преодолело состояние Романа Авдеева (концерн "Россиум") и главы рыбопромышленного холдинга "Норебо" Виталия Орлова.
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21 мая, 11:03
Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России
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Коронавирус COVID-19Владимир ЛисинАлексей МордашовЛеонид МихельсонРоман АвдеевВладимир ПотанинВагит АлекперовЭкономика
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