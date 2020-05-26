В Индии возобновление внутренних перелетов началось с хаоса

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Возобновление внутренних рейсов в Индии началось с хаоса, так как несколько рейсов были отменены без предварительного предупреждения пассажиров, Возобновление внутренних рейсов в Индии началось с хаоса, так как несколько рейсов были отменены без предварительного предупреждения пассажиров, сообщает Deutsche Welle.

Индия возобновила внутренние рейсы в понедельник, 25 мая, после двухмесячного перерыва. Но, по данным аэропорта Дели, по меньшей мере 80 перелетов в и из него были отменены.

Несколько перевозчиков отказались от рейсов в последнюю минуту из-за ограничений со стороны правительств части штатов, все еще борющихся с коронавирусом. Так, например, Махараштра разрешил только 25 взлетов и 25 посадок каждый день из своей столицы Мумбая.

Сложность еще и в том, что в каждом штате действуют отдельные правила.

Южный штат Карнатака заявил, что индийцы, прибывающие из мест с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, должны будут отправиться в карантинное учреждение на семь дней. Пассажирам придется самим нести расходы.

В Махараштре людей просят уйти на самоизоляцию: или в гостиницу, или домой. В Дели карантин не обязателен для бессимптомных пассажиров.