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Туризм
2020-05-26T16:47
https://ria.ru/20200526/1572017422.html
В Индии возобновление внутренних перелетов началось с хаоса
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РИА Новости

В Индии возобновление внутренних перелетов началось с хаоса

16:47 26.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Sahil200034 / Goa AirportЗал ожидания аэропорта Даболим в Гоа, Индия
Зал ожидания аэропорта Даболим в Гоа, Индия
CC BY-SA 4.0 / Sahil200034 / Goa Airport
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Возобновление внутренних рейсов в Индии началось с хаоса, так как несколько рейсов были отменены без предварительного предупреждения пассажиров, сообщает Deutsche Welle.
Индия возобновила внутренние рейсы в понедельник, 25 мая, после двухмесячного перерыва. Но, по данным аэропорта Дели, по меньшей мере 80 перелетов в и из него были отменены.
Несколько перевозчиков отказались от рейсов в последнюю минуту из-за ограничений со стороны правительств части штатов, все еще борющихся с коронавирусом. Так, например, Махараштра разрешил только 25 взлетов и 25 посадок каждый день из своей столицы Мумбая.
Сложность еще и в том, что в каждом штате действуют отдельные правила.
Южный штат Карнатака заявил, что индийцы, прибывающие из мест с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, должны будут отправиться в карантинное учреждение на семь дней. Пассажирам придется самим нести расходы.
В Махараштре людей просят уйти на самоизоляцию: или в гостиницу, или домой. В Дели карантин не обязателен для бессимптомных пассажиров.
Аэропорты и авиакомпании принимают меры предосторожности, например, проверяют температуру каждого пассажира, ношение масок строго обязательно. Чиновники также выясняют, загрузили ли пассажиры специальное мобильное приложение для отслеживания здоровья и случаев COVID-19.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмДели
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