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ЦИК рассмотрит вопрос организации голосования на цифровых участках
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РИА Новости

ЦИК рассмотрит вопрос организации голосования на цифровых участках

16:42 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ЦИК России на заседании в среду планирует рассмотреть вопрос о порядке организации голосования на цифровых участках в единый день голосования, а также утвердить перечень таких участков, следует из повестки дня заседания, опубликованной на сайте ЦИК.
На заседании 20 мая ЦИК принял за основу проект порядка организации голосования на цифровых избирательных участках в единый день голосования. Как заявил тогда же заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, эксперимент по использованию цифровых избирательных участков будет продолжен, но в меньших объемах, чем ранее планировалось, из-за роста стоимости оборудования.
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В качестве первого вопроса повестки дня заседания, назначенного на 27 мая, указан "О порядке организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России, принят за основу 20 мая 2020 года)".
В качестве второго вопроса значится "Об утверждении перечня цифровых избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) 13 сентября 2020 года (проект постановления ЦИК России)".
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Закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 12 мая. Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Единый день голосования в этом году запланирован на 13 сентября.
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Николай БулаевЦИК РФГосдума РФМоскваПолитика
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