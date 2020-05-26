В Вологодской области выявили три очага COVID-19 на промпредприятиях

"Поручаю решить проблему с изолированием заболевших и контактных лиц сегодня, решения по определению пунктов изоляции принять до 17.00", – сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области было подтверждено 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 34 случая. Как информирует ведомство, обновленные статистические данные по региону появятся в среду после синхронизации этих показателей с федеральной системой учета случаев COVID-19 в России.