В Вологодской области выявили три очага COVID-19 на промпредприятиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на трех промышленных предприятиях Вологодской области, где источником заражения стали, в основном, работники из других регионов, привлеченные вахтовым методом, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"Очаг с 20 пострадавшими возник среди работников компании "Сварочно-монтажный трест" Шекснинского района, в Бабаевском районе заразилось 42 человека на предприятии "Ленгазспецстрой", при этом трое из них выявлены с симптомами ОРВИ по прибытии из других регионов на прошлой неделе, остальные – накануне при обследовании контактных лиц. Третий очаг с 17 заболевшими возник на череповецком предприятии "Техстроймост", первые трое заболевших выявлены две недели назад по прибытии в регион, при обследовании контактных лиц инфицированными оказались еще 14 работников", - говорится в сообщении.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперштаба во вторник распорядился локализовать возникшие очаги в кратчайшие сроки.
"Поручаю решить проблему с изолированием заболевших и контактных лиц сегодня, решения по определению пунктов изоляции принять до 17.00", – сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
"С сегодняшнего дня все строительные организации будут привлекать подрядчиков из других регионов только после согласования с региональным оперативным штабом при наличии обсерваторов, соответствующих требованиям Роспотребнадзора", - заключил губернатор.
По данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области было подтверждено 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 34 случая. Как информирует ведомство, обновленные статистические данные по региону появятся в среду после синхронизации этих показателей с федеральной системой учета случаев COVID-19 в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.