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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:37
https://ria.ru/20200526/1572016839.html
В Вологодской области выявили три очага COVID-19 на промпредприятиях
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Вологодской области выявили три очага COVID-19 на промпредприятиях

16:37 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на трех промышленных предприятиях Вологодской области, где источником заражения стали, в основном, работники из других регионов, привлеченные вахтовым методом, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"Очаг с 20 пострадавшими возник среди работников компании "Сварочно-монтажный трест" Шекснинского района, в Бабаевском районе заразилось 42 человека на предприятии "Ленгазспецстрой", при этом трое из них выявлены с симптомами ОРВИ по прибытии из других регионов на прошлой неделе, остальные – накануне при обследовании контактных лиц. Третий очаг с 17 заболевшими возник на череповецком предприятии "Техстроймост", первые трое заболевших выявлены две недели назад по прибытии в регион, при обследовании контактных лиц инфицированными оказались еще 14 работников", - говорится в сообщении.
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперштаба во вторник распорядился локализовать возникшие очаги в кратчайшие сроки.
"Поручаю решить проблему с изолированием заболевших и контактных лиц сегодня, решения по определению пунктов изоляции принять до 17.00", – сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.
"С сегодняшнего дня все строительные организации будут привлекать подрядчиков из других регионов только после согласования с региональным оперативным штабом при наличии обсерваторов, соответствующих требованиям Роспотребнадзора", - заключил губернатор.
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По данным регионального оперштаба, на понедельник в Вологодской области было подтверждено 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 34 случая. Как информирует ведомство, обновленные статистические данные по региону появятся в среду после синхронизации этих показателей с федеральной системой учета случаев COVID-19 в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Бабаевский районВологодская область
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