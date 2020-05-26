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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:34
https://ria.ru/20200526/1572016605.html
Евросоюз повышает готовность к возможности второй волны COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569000263_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6e0aff244452d1a08d06c26cfb4c300c.jpg
РИА Новости

Евросоюз повышает готовность к возможности второй волны COVID-19

16:34 26.05.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз повышает свою готовность к возможности второй волны распространения нового коронавируса, к примеру, создавая запасы медицинского оборудования, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-коференции.
"Мы очень активно работаем над тем, чтобы улучшить нашу готовность к возможной второй волне пандемии", - сказал он после совещания министров стран ЕС по европейским делам.
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Шефчович привел в пример создание запасов медоборудования, работу над тем, чтобы не было недостатка медикаментов, а также подготовку рекомендаций по кооперации стран ЕС в сфере здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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