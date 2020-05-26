Евросоюз повышает готовность к возможности второй волны COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз повышает свою готовность к возможности второй волны распространения нового коронавируса, к примеру, создавая запасы медицинского оборудования, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-коференции.
"Мы очень активно работаем над тем, чтобы улучшить нашу готовность к возможной второй волне пандемии", - сказал он после совещания министров стран ЕС по европейским делам.
Шефчович привел в пример создание запасов медоборудования, работу над тем, чтобы не было недостатка медикаментов, а также подготовку рекомендаций по кооперации стран ЕС в сфере здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.