В США зафиксировали более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США , 500 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 19 056 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 20 634.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 500 человек, накануне сообщалось о 633 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1 662 768 случаев заражения коронавирусом и 98 223 смертельных случая. Отмечается, что выздоровели почти 380 тысяч человек.