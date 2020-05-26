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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:38
https://ria.ru/20200526/1572016522.html
В США зафиксировали более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e3913f06170d933d6befb19e638468d7.jpg
РИА Новости

В США зафиксировали более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

16:38 26.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в США, 500 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 19 056 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 20 634.
Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 500 человек, накануне сообщалось о 633 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1 662 768 случаев заражения коронавирусом и 98 223 смертельных случая. Отмечается, что выздоровели почти 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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