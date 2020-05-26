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2020-05-26T16:24
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Житель Башкирии получил срок за попытку убить женщину и троих детей
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РИА Новости

Житель Башкирии получил срок за попытку убить женщину и троих детей

16:24 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 26 мая - РИА Новости. Суд в башкирском Белорецке осудил на 9 лет колонии местного жителя, который поджог дом бывшей сожительницы, чтобы убить женщину и троих ее детей, сообщает региональная прокуратура.
Фигурантом уголовного дела о покушении на убийство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества стал 35-летний местный житель. Суд установил, что мужчина проживал с местной жительницей и тремя её детьми. Осенью 2018 года она выселила его из дома, из-за чего он решил отомстить ей.
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"С этой целью ночью он проник во двор и, убедившись, что женщина вместе с детьми спит, поджог пристрой дома и скрылся с места преступления. Семья спаслась благодаря помощи случайных прохожих, которые разбудили их и помогли выбраться из горящего дома. Злоумышленника удалось установить по записям камеры видеонаблюдения, установленной в доме", - сообщает прокуратура Башкирии.
Ведомство отмечает, что причиненный ущерб составил более 1,2 миллиона рублей, а в доме больше нельзя жить.
"Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на олин год", - говорится в сообщении надзорного органа.
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