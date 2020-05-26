В Приморье рассказали о ситуации с выплатами медикам

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Медикам больницы в Медикам больницы в Черниговском районе Приморья после прокурорской проверки доначислили не выплаченные вовремя 7 миллионов рублей региональной надбавки за работу с больными коронавирусом , сообщает краевое надзорное ведомство.

Ранее правительство Приморья сообщало, что медработники, работающие с коронавирусными больными, получают краевые доплаты - 30 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч рублей в зависимости от рода деятельности.

Прокуратура Черниговского района провела проверку и установила, что за март и апрель 2020 года не произведены региональные стимулирующие выплаты медицинским работникам на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

"По требованию прокуратуры нарушения законодательства устранены, медикам начислены региональные надбавки. Виновный будет привлечен к административной ответственности по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений", - говорится в сообщении.