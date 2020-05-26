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2020-05-26T16:23
https://ria.ru/20200526/1572015770.html
В Приморье рассказали о ситуации с выплатами медикам
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РИА Новости

В Приморье рассказали о ситуации с выплатами медикам

16:23 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Медикам больницы в Черниговском районе Приморья после прокурорской проверки доначислили не выплаченные вовремя 7 миллионов рублей региональной надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщает краевое надзорное ведомство.
Ранее правительство Приморья сообщало, что медработники, работающие с коронавирусными больными, получают краевые доплаты - 30 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч рублей в зависимости от рода деятельности.
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Прокуратура Черниговского района провела проверку и установила, что за март и апрель 2020 года не произведены региональные стимулирующие выплаты медицинским работникам на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.
"По требованию прокуратуры нарушения законодательства устранены, медикам начислены региональные надбавки. Виновный будет привлечен к административной ответственности по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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