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75 лет Великой Победы
2020-05-26T16:23
https://ria.ru/20200526/1572015698.html
Аббас готов приехать в Москву на Парад Победы, заявил посол
https://cdn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:37:2934:1687_1036x0_80_0_0_4dd797e90160592712714649360739a7.jpg
РИА Новости

Аббас готов приехать в Москву на Парад Победы, заявил посол

16:23 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в Параде Победы 24 июня, если будет переподтверждено его приглашение, сказал РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса Парад в Москве, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, пройдёт 24 июня.
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"Конечно, если будет то же приглашение (что и на 9 мая - ред.), мы примем участие", - сказал посол.
Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли приехать в Москву глава Палестинской национальной администрации, он ответил утвердительно.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19Парад ПобедыМахмуд АббасВладимир ПутинМоскваПалестинаВ мире
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