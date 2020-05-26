Аббас готов приехать в Москву на Парад Победы, заявил посол

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в Параде Победы 24 июня, если будет переподтверждено его приглашение, сказал РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.
Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса Парад в Москве, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, пройдёт 24 июня.
"Конечно, если будет то же приглашение (что и на 9 мая - ред.), мы примем участие", - сказал посол.
Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли приехать в Москву глава Палестинской национальной администрации, он ответил утвердительно.