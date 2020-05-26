В одной из воинских частей на Урале выявили вспышку коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Анализы на коронавирус показали положительный результат у 20 военнослужащих в одной из воинских частей Анализы на коронавирус показали положительный результат у 20 военнослужащих в одной из воинских частей Свердловской области , сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе проведения профилактического обследования личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона лабораторным путем было обнаружено и подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции у четырех военнослужащих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевшие были незамедлительно доставлены в инфекционный стационар военного медицинского учреждения гарнизона, где в настоящее время получают необходимое лечение. Состояние всех удовлетворительное, добавили в ЦВО

Сейчас определен круг лиц, контактировавших с инфицированными, все они переведены на карантинный режим и находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.

"Взятые первичные тесты подтвердили наличие возбудителя коронавирусной инфекции еще у 16 военнослужащих. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме", - добавили в ведомстве.

Сейчас в воинской части проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по дезинфекции, внешней и внутренней санитарной обработке объектов инфраструктуры и материальных средств. Контроль за комплексом мероприятий осуществляют врачи-специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.