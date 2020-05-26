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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:00
https://ria.ru/20200526/1572015658.html
В одной из воинских частей на Урале выявили вспышку коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В одной из воинских частей на Урале выявили вспышку коронавируса

16:21 26.05.2020 (обновлено: 17:00 26.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Анализы на коронавирус показали положительный результат у 20 военнослужащих в одной из воинских частей Свердловской области, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.
"В ходе проведения профилактического обследования личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона лабораторным путем было обнаружено и подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции у четырех военнослужащих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заболевшие были незамедлительно доставлены в инфекционный стационар военного медицинского учреждения гарнизона, где в настоящее время получают необходимое лечение. Состояние всех удовлетворительное, добавили в ЦВО.
Сейчас определен круг лиц, контактировавших с инфицированными, все они переведены на карантинный режим и находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.
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"Взятые первичные тесты подтвердили наличие возбудителя коронавирусной инфекции еще у 16 военнослужащих. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь, состояние здоровья удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме", - добавили в ведомстве.
Сейчас в воинской части проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по дезинфекции, внешней и внутренней санитарной обработке объектов инфраструктуры и материальных средств. Контроль за комплексом мероприятий осуществляют врачи-специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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