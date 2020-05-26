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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T18:25
https://ria.ru/20200526/1572015586.html
Кадыров провел первое после праздничных выходных совещание
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572024175_0:48:800:498_1036x0_80_0_0_4a1e385f9831c8828a7fec94596a6774.jpg
РИА Новости

Кадыров провел первое после праздничных выходных совещание

16:20 26.05.2020 (обновлено: 18:25 26.05.2020)
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Рамзан Кадыров во время совещания. 26 мая 2020
Рамзан Кадыров во время совещания. 26 мая 2020
Рамзан Кадыров во время совещания. 26 мая 2020
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично после Ураза-байрама заслушал доклады об обстановке в республике.
Ранее сообщалось, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что "Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, — это все неправда".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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Во вторник Кадыров опубликовал в Telegram фото, на котором он проводит совещание в Чечне.
"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна", — написал он.
Глава Чечни заявил, что у властей достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Он выразил уверенность в том, что скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону.
В Чечне на 26 мая зарегистрировано 1133 случая заражения коронавирусом, 690 человек вылечились, 21 умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМагомед ДаудовМоскваЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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