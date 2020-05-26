Кадыров провел первое после праздничных выходных совещание

"На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна", — написал он.

Глава Чечни заявил, что у властей достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Он выразил уверенность в том, что скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону.