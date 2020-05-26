МЧС зафиксировало более 5,6 тысячи природных пожаров с начала года

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В России с начала 2020 года зарегистрировано более 5,6 тысячи очагов природных пожаров площадью свыше 852 тысяч гектаров, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
"С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 5 тысяч 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Площади пожаров сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Зиничев на совещании с президентом РФ.
Он отметил, что в результате перехода огня на населенные пункты огнем уничтожено 251 строение, в том числе 48 жилых домов. Число сгоревших домов уменьшилось почти на 30%.