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2020-05-26T16:19
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МЧС зафиксировало более 5,6 тысячи природных пожаров с начала года
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РИА Новости

МЧС зафиксировало более 5,6 тысячи природных пожаров с начала года

16:19 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лесной пожар в Забайкальском крае. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В России с начала 2020 года зарегистрировано более 5,6 тысячи очагов природных пожаров площадью свыше 852 тысяч гектаров, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
"С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 5 тысяч 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Площади пожаров сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Зиничев на совещании с президентом РФ.
Он отметил, что в результате перехода огня на населенные пункты огнем уничтожено 251 строение, в том числе 48 жилых домов. Число сгоревших домов уменьшилось почти на 30%.
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РоссияЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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