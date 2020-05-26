Один из претендентов на пост президента Белоруссии снял свою кандидатуру

МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и призвал поддержать в ходе электоральной кампании кандидатуру действующего белорусского лидера Александра Лукашенко

"Я должен сказать избирателям, за кого им голосовать. На сегодня я призываю всех своих сторонников, всех активистов, всех людей, которые планировали за меня голосовать, и всех членов партии… призываю всех прийти на выборы президента страны в обязательном порядке и поддержать действующего президента", - приводит слова Гайдукевича агентство Sputnik Беларусь

Депутат отметил, что для него президентские выборы - это важнейшее политическое событие, которое должно укрепить страну, а не разобщить ее. Он выразил мнение, что после выборов нужно будет проводить спокойные реформы, при этом обратил внимание, что для него в приоритете – национальные интересы республики.

При этом, по словам руководителя партии, он уже собрал около 30 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом на высший государственный пост страны.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Изначально ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, в том числе зарегистрирована инициативная группа в поддержку выдвижения Лукашенко. Члены инициативных групп, которых после снятия Гайдукевича осталось 14, с 21 мая по 19 июня включительно могут собирать подписи за своего кандидата, подписей нужно собрать минимум 100 тысяч. Выдвижение пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация кандидатов - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.