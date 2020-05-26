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2020-05-26T16:15
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Путин напомнил губернаторам, что кроме COVID-19 есть и другие проблемы
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РИА Новости

Путин напомнил губернаторам, что кроме COVID-19 есть и другие проблемы

16:15 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном паводкам и природным пожарам, напомнил губернаторам, что кроме коронавируса в регионах есть и другие насущные проблемы.
"Обращаю внимание всех руководителей регионов - везде, где происходят события подобного рода - чтобы вы не забывали о том, что существуют текущие, подчас очень важные и сложные к решению задачи помимо коронавируса, я еще раз хочу это повторить", - сказал Путин.
Он отметил, что только в северо-западном федеральном округе было подтоплено 36 населенных пунктов, пострадали 484 жилых строения, и попросил глав регионов поддерживать семьи, попавшие в беду.
"Очень рассчитываю на вашу работу, выстроенную именно в таком ключе, в таком режиме", - добавил президент.
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Путин также попросил главу МЧС Евгения Зиничева обобщить ситуацию в регионах и доложить ему дополнительно.
"Я уже говорил по поводу Иркутской области - там далеко еще не все сделано, и у меня возникают сомнения по поводу темпов, которые там налажены... где-то может быть, хорошие, а по каким-то направлениям нужно посмотреть, что происходит, дополнительно. В ближайшее время посмотрим и, если нужно, внесем необходимые коррективы", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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