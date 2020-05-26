Путин напомнил губернаторам, что кроме COVID-19 есть и другие проблемы

"Обращаю внимание всех руководителей регионов - везде, где происходят события подобного рода - чтобы вы не забывали о том, что существуют текущие, подчас очень важные и сложные к решению задачи помимо коронавируса, я еще раз хочу это повторить", - сказал Путин.