Путин напомнил губернаторам, что кроме COVID-19 есть и другие проблемы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном паводкам и природным пожарам, напомнил губернаторам, что кроме коронавируса в регионах есть и другие насущные проблемы.
"Обращаю внимание всех руководителей регионов - везде, где происходят события подобного рода - чтобы вы не забывали о том, что существуют текущие, подчас очень важные и сложные к решению задачи помимо коронавируса, я еще раз хочу это повторить", - сказал Путин.
Он отметил, что только в северо-западном федеральном округе было подтоплено 36 населенных пунктов, пострадали 484 жилых строения, и попросил глав регионов поддерживать семьи, попавшие в беду.
"Очень рассчитываю на вашу работу, выстроенную именно в таком ключе, в таком режиме", - добавил президент.
Путин также попросил главу МЧС Евгения Зиничева обобщить ситуацию в регионах и доложить ему дополнительно.
"Я уже говорил по поводу Иркутской области - там далеко еще не все сделано, и у меня возникают сомнения по поводу темпов, которые там налажены... где-то может быть, хорошие, а по каким-то направлениям нужно посмотреть, что происходит, дополнительно. В ближайшее время посмотрим и, если нужно, внесем необходимые коррективы", - сказал он.
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