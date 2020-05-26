Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
По ее словам, существуют исследования, которые подтверждают, что глаза могут быть "входными воротами" для вируса.
"Нам хорошо известно поведение некоторых вирусов, которые поражают не только поверхность глаза, но и внутренние структуры, в том числе проникая с током крови", - сказала она в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Врач отметила, что в результате проникновения вируса могут поражаться сечатка, сосудистая оболчка и зрительный нерв.
Кроме того, причиной ухудшения зрения могут стать препараты, используемые для лечения коронавируса, добавила она. В качестве примера специалист привела гидроксихлорин.
"Он вызывал такое состояние как изменения в центре сетчатки, то есть нарушал остроту зрения, аккомодацию (способность видеть на разные расстояния), могли появляться светобоязнь, при длительном применении — ретинопатия", - объяснила она.
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