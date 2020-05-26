Путин поручил главе Забайкалья доложить о развертывании пожарных частей

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Забайкальского края Александру Осипову доложить по результатам работы по развертыванию в регионе дополнительных пожарных частей.
Путин во вторник провел совещание по весенним паводкам и пожароопасной ситуации. В ходе совещания президент попросил главу МЧС Евгения Зиничева ответить на просьбу губернатора Забайкальского края Осипова о выделении средств на развертывание дополнительных пожарных частей.
"Мы поддерживаем Александра Михайловича в этом, но здесь разговор идет не о федеральных частях, а о частях субъекта", - ответил Путину Зиничев, уточнив, что речь идет о частях в труднодоступных населенных пунктах.
Путин уточнил у Осипова, сколько денег нужно. Осипов ответил, что нужно 3,8 миллиарда рублей, добавив, что власти региона уже ведут работу с Минфином и направили все обосновывающие материалы. "Движение положительное идет", - сказал он.
"Ладно, хорошо. Доложите потом по результатам. "Движение хорошо, конечная цель - ничто" - это не наш метод. Нам нужен конечный результат", - ответил Путин.