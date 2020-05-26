Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T16:09
https://ria.ru/20200526/1572014909.html
Путин поручил главе Забайкалья доложить о развертывании пожарных частей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571679361_0:0:2944:1656_1036x0_80_0_0_ae345bac36b92e2ac0b1e39a290acdae.jpg
РИА Новости

Путин поручил главе Забайкалья доложить о развертывании пожарных частей

16:09 26.05.2020
124
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Забайкальского края Александру Осипову доложить по результатам работы по развертыванию в регионе дополнительных пожарных частей.
Путин во вторник провел совещание по весенним паводкам и пожароопасной ситуации. В ходе совещания президент попросил главу МЧС Евгения Зиничева ответить на просьбу губернатора Забайкальского края Осипова о выделении средств на развертывание дополнительных пожарных частей.
"Мы поддерживаем Александра Михайловича в этом, но здесь разговор идет не о федеральных частях, а о частях субъекта", - ответил Путину Зиничев, уточнив, что речь идет о частях в труднодоступных населенных пунктах.
Путин уточнил у Осипова, сколько денег нужно. Осипов ответил, что нужно 3,8 миллиарда рублей, добавив, что власти региона уже ведут работу с Минфином и направили все обосновывающие материалы. "Движение положительное идет", - сказал он.
"Ладно, хорошо. Доложите потом по результатам. "Движение хорошо, конечная цель - ничто" - это не наш метод. Нам нужен конечный результат", - ответил Путин.
Лесной пожар
25 мая, 11:11
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесного пожара
200001
Обсудить 0
Александр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
В Госдуме предложили разработать закон о допзащите медиков
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
В Гонконге хотят создать "туристические пузыри" с соседними странами
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии посетит парад Победы в Москве
Самолет Ан-74
В МЧС разъяснили, почему не используют весь свой авиапарк
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции приостановят испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин напомнил губернаторам, что кроме COVID-19 есть и другие проблемы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Россия передала Лаосу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Президент Казахстана принял приглашение посетить парад Победы в Москве
Павильон корпорации Росатом
"Росатом" начал производство реакторов для атомного ледокола "Якутия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин допустил перенос "Бессмертного полка", если будут риски
Пражский район Ржепорие
Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России
Дети играют на детской площадке
Приемная мать рассказала о реакции жившей в больнице девочки на мир
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Киргизии вылетел в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния