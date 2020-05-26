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75 лет Великой Победы
2020-05-26T16:11
https://ria.ru/20200526/1572014872.html
Президент Молдавии посетит парад Победы в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/62/1562936208_0:0:2967:1670_1036x0_80_0_0_c65166c805968efc8261922d8fa1e036.jpg
РИА Новости

Президент Молдавии посетит парад Победы в Москве

16:09 26.05.2020 (обновлено: 16:11 26.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Кармена Стерпу.
"Президент Молдавии Игорь Додон 24 июня отправится в Москву, чтобы принять участите в параде, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила Стерпу.
Президент России Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Вчера, 16:0175 лет Великой Победы
Президент Казахстана принял приглашение посетить парад Победы в Москве
2402004
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинИгорь ДодонДень ПобедыМоскваМолдавияВ мире
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