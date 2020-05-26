Президент Молдавии посетит парад Победы в Москве

КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Кармена Стерпу.
"Президент Молдавии Игорь Додон 24 июня отправится в Москву, чтобы принять участите в параде, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила Стерпу.
Президент России Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.