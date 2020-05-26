Во Франции приостановят испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция

ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) заявило о желании приостановить клинические исследования с гидроксихлорохином во Франции в качестве меры предосторожности, говорится в коммюнике.

В понедельник сообщалось, что экспертная группа Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности, будет проводить переоценку эффективности лекарства, исходя из уже полученных данных.

Во вторник утром Высший совет общественного здравоохранения Франции, в который ранее обратился министр здравоохранения страны Оливье Веран, рекомендовал не назначать больше пациентам, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии, гидроксихлорохин, пишут французские СМИ.

"В качестве меры предосторожности мы запустили с инициаторами, оценивающими гидроксихлорохин, процедуру приостановки включения пациентов в клинические испытания, проводимые во Франции", - говорится в коммюнике на сайте ANSM.

"Пациенты, которых лечат гидроксихлорохином в этих клинических испытаниях, смогут продолжить лечение до конца протокола", - отмечается в документе.

Агентство сообщает, что с момента начала эпидемии COVID-19, было одобрено 16 клинический испытаний с гидроксихлорохином.