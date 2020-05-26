Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:08
https://ria.ru/20200526/1572014837.html
Во Франции приостановят испытания гидроксихлорохина против COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Во Франции приостановят испытания гидроксихлорохина против COVID-19

16:08 26.05.2020
539
© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
ПАРИЖ, 26 мая – РИА Новости. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) заявило о желании приостановить клинические исследования с гидроксихлорохином во Франции в качестве меры предосторожности, говорится в коммюнике.
В понедельник сообщалось, что экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности, будет проводить переоценку эффективности лекарства, исходя из уже полученных данных.
Во вторник утром Высший совет общественного здравоохранения Франции, в который ранее обратился министр здравоохранения страны Оливье Веран, рекомендовал не назначать больше пациентам, которые находятся в больнице в тяжелом состоянии, гидроксихлорохин, пишут французские СМИ.
"В качестве меры предосторожности мы запустили с инициаторами, оценивающими гидроксихлорохин, процедуру приостановки включения пациентов в клинические испытания, проводимые во Франции", - говорится в коммюнике на сайте ANSM.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Вчера, 04:18Распространение нового коронавируса
"Вектор" назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
"Пациенты, которых лечат гидроксихлорохином в этих клинических испытаниях, смогут продолжить лечение до конца протокола", - отмечается в документе.
Агентство сообщает, что с момента начала эпидемии COVID-19, было одобрено 16 клинический испытаний с гидроксихлорохином.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
401100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
Рекомендуем
Медик карантинного центра в Коммунарке
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
Евросоюз повышает готовность к возможности второй волны COVID-19
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США зафиксировали более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
СМИ: японская вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания в июле
Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
Вирусолог назвал самый уязвимый орган для коронавируса
Моноклональные антитела
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
Зал ожидания аэропорта Даболим в Гоа, Индия
В Индии возобновление внутренних перелетов началось с хаоса
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Ростовской области сам разбил голову при задержании, заявили в МВД
Врач в инфекционной больнице
В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19
Пражский район Ржепорие
Чехия начинает принимать туристов, но пока не из России
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19
Самолет Ан-74
В МЧС разъяснили, почему не используют весь свой авиапарк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния