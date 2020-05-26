В Госдуме предложили разработать закон о допзащите медиков

Врачи надевают костюмы в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 . Архивное фото

Врачи надевают костюмы в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по охране здоровья предложил разработать закон о дополнительной защите медицинских работников и федеральный стандарт их безопасности, также стоит проводить регулярные тренинги для врачей о действиях в режиме чрезвычайной ситуации, рассказал РИА Новости зампред комитета Леонид Огуль

"Наш комитет предлагает разработать закон о дополнительной защите медицинских работников, а также разработать федеральный стандарт безопасности медицинских работников. Медики каждый на своем посту, в зависимости от опасности выполняемой задачи, должны четко знать, как им надлежит действовать и какие средства индивидуальной защиты применять. А руководство медучреждений должно обеспечить персонал этими средствами в обязательном порядке. И это надо закрепить законодательно", - сказал Огуль по итогам заседания рабочей группы при комитете.

Он пояснил, что очаги заражения COVID-19 в медучреждениях, в том числе случаи заболевания врачей, говорят о том, что в РФ пока нет четко отработанной системы действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Чтобы предотвратить подобное, нужно разработать для медицинских работников единый стандарт действий в условиях чрезвычайных ситуаций, считает парламентарий.

В первую очередь, по его мнению, необходимо обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты. "Во многих больницах к началу пандемии не было никакого запаса масок, халатов и прочих средств индивидуальной защиты", - сказал он.

"Вопрос формирования и поддержания в медучреждениях запаса средств индивидуальной защиты персонала, равно как и разработки соответствующих нормативов и регламентов, необходимо в срочном порядке решать на уровне Минздрава и правительства РФ", - подчеркнул депутат.

Также, по его мнению, можно было бы ввести практику регулярных тренингов для врачей, по примеру учений пожарных или МЧС . "Считаю, что можно было бы ввести практику регулярных тренингов для врачей (по примеру учений пожарных или МЧС), как действовать в чрезвычайной ситуации, например, при поступлении первого пациента. Они должны четко знать, как действовать, где взять маски, защитные экраны и костюмы. Что на своем посту делать главный врач, что - завотделения и так далее. У них должны быть четкие инструкции, действия должны быть отработаны, а запасы средств защиты сформированы. Врачи должны знать эти инструкции как "Отче наш", - сказал Огуль.

Кроме того, считает депутат, необходимо продумать о дополнительных социальных гарантиях медицинских работников, в том числе санаторно-курортной реабилитации, страховании жизни и здоровья.