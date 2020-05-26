В Госдуме предложили разработать закон о допзащите медиков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предложил разработать закон о дополнительной защите медицинских работников и федеральный стандарт их безопасности, также стоит проводить регулярные тренинги для врачей о действиях в режиме чрезвычайной ситуации, рассказал РИА Новости зампред комитета Леонид Огуль.
"Наш комитет предлагает разработать закон о дополнительной защите медицинских работников, а также разработать федеральный стандарт безопасности медицинских работников. Медики каждый на своем посту, в зависимости от опасности выполняемой задачи, должны четко знать, как им надлежит действовать и какие средства индивидуальной защиты применять. А руководство медучреждений должно обеспечить персонал этими средствами в обязательном порядке. И это надо закрепить законодательно", - сказал Огуль по итогам заседания рабочей группы при комитете.
Он пояснил, что очаги заражения COVID-19 в медучреждениях, в том числе случаи заболевания врачей, говорят о том, что в РФ пока нет четко отработанной системы действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Чтобы предотвратить подобное, нужно разработать для медицинских работников единый стандарт действий в условиях чрезвычайных ситуаций, считает парламентарий.
В первую очередь, по его мнению, необходимо обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты. "Во многих больницах к началу пандемии не было никакого запаса масок, халатов и прочих средств индивидуальной защиты", - сказал он.
"Вопрос формирования и поддержания в медучреждениях запаса средств индивидуальной защиты персонала, равно как и разработки соответствующих нормативов и регламентов, необходимо в срочном порядке решать на уровне Минздрава и правительства РФ", - подчеркнул депутат.
Также, по его мнению, можно было бы ввести практику регулярных тренингов для врачей, по примеру учений пожарных или МЧС. "Считаю, что можно было бы ввести практику регулярных тренингов для врачей (по примеру учений пожарных или МЧС), как действовать в чрезвычайной ситуации, например, при поступлении первого пациента. Они должны четко знать, как действовать, где взять маски, защитные экраны и костюмы. Что на своем посту делать главный врач, что - завотделения и так далее. У них должны быть четкие инструкции, действия должны быть отработаны, а запасы средств защиты сформированы. Врачи должны знать эти инструкции как "Отче наш", - сказал Огуль.
Кроме того, считает депутат, необходимо продумать о дополнительных социальных гарантиях медицинских работников, в том числе санаторно-курортной реабилитации, страховании жизни и здоровья.
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