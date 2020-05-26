В МЧС разъяснили, почему не используют весь свой авиапарк

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МЧС России не может использовать весь свой имеющийся парк воздушных судов для полетов, так как каждый самолет и вертолет требует в процессе эксплуатации обслуживания и ремонта, который занимает, в среднем, от полугода до полутора лет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства в ответ на соответствующий запрос.

Ранее Счетная палата РФ заявила, что каждое десятое воздушное судно МЧС России не используется для полетов, а применение авиационных судов ведомства для нужд других федеральных органов не закреплено нормативно.

"Каждое воздушное судно требует в процессе эксплуатации обслуживания и ремонта, периодичность их выполнения зависит от эксплуатационной документации, налета часов и календарного срока", - сказал собеседник агентства, отметив, что капитальный ремонт воздушных судов проводится, как правило, раз в пять-семь лет, а его длительность составляет от шести до 18 месяцев. "При 82 судах, находящихся в МЧС России, минимум 11 должны находиться ежегодно в ремонте, что составляет 13%", - отметил представитель министерства.

Он добавил, что семь воздушных судов, действительно, не выполняли полеты в связи с нахождением авиапредприятий в стадии банкротства, и управление авиации сейчас проводит их передачу в подразделения МЧС. "Необходимо отметить, что часть полетов выполняется даже тогда, когда режимы ЧС не вводятся: поиск пропавших туристов, грибников, рыбаков на оторвавшейся льдине, доставка в районы возможных подтоплений, спасателей с плавсредствами и так далее", - отметили в министерстве.

"А большее количество введенных ЧС, напротив, не требует привлечения авиации, что и приводит к такой статистике", - подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что в тех случаях, когда идет работа по предупреждению ЧС, мониторингу, поиску людей, а также в период выполнения полетов на территории, где не введен режим чрезвычайной ситуации, аэропорты выставляют счета за обслуживание воздушного судна непосредственно в адрес эксплуатанта.