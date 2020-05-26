Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T16:04
https://ria.ru/20200526/1572014514.html
В МЧС разъяснили, почему не используют весь свой авиапарк
https://cdn21.img.ria.ru/images/155710/22/1557102244_0:23:2489:1423_1036x0_80_0_0_ba384196b8d346c38b997bb76dbc7e62.jpg
РИА Новости

В МЧС разъяснили, почему не используют весь свой авиапарк

16:04 26.05.2020
240
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ан-74
Самолет Ан-74
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-74. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. МЧС России не может использовать весь свой имеющийся парк воздушных судов для полетов, так как каждый самолет и вертолет требует в процессе эксплуатации обслуживания и ремонта, который занимает, в среднем, от полугода до полутора лет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства в ответ на соответствующий запрос.
Ранее Счетная палата РФ заявила, что каждое десятое воздушное судно МЧС России не используется для полетов, а применение авиационных судов ведомства для нужд других федеральных органов не закреплено нормативно.
"Каждое воздушное судно требует в процессе эксплуатации обслуживания и ремонта, периодичность их выполнения зависит от эксплуатационной документации, налета часов и календарного срока", - сказал собеседник агентства, отметив, что капитальный ремонт воздушных судов проводится, как правило, раз в пять-семь лет, а его длительность составляет от шести до 18 месяцев. "При 82 судах, находящихся в МЧС России, минимум 11 должны находиться ежегодно в ремонте, что составляет 13%", - отметил представитель министерства.
Он добавил, что семь воздушных судов, действительно, не выполняли полеты в связи с нахождением авиапредприятий в стадии банкротства, и управление авиации сейчас проводит их передачу в подразделения МЧС. "Необходимо отметить, что часть полетов выполняется даже тогда, когда режимы ЧС не вводятся: поиск пропавших туристов, грибников, рыбаков на оторвавшейся льдине, доставка в районы возможных подтоплений, спасателей с плавсредствами и так далее", - отметили в министерстве.
"А большее количество введенных ЧС, напротив, не требует привлечения авиации, что и приводит к такой статистике", - подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что в тех случаях, когда идет работа по предупреждению ЧС, мониторингу, поиску людей, а также в период выполнения полетов на территории, где не введен режим чрезвычайной ситуации, аэропорты выставляют счета за обслуживание воздушного судна непосредственно в адрес эксплуатанта.
По его словам, все авиационные подразделения МЧС - это федеральные государственные бюджетные учреждения и сверх установленного государственного задания имеют право выполнять работы, приносящие доход - как правило, это 20-30% от госзадания. "Это обусловлено недостаточным финансированием на поддержание летной годности воздушных судов и необходимостью повышения уровня заработной платы летного и инженерно-технического состава в связи с оттоком личного состава в коммерческие авиакомпании", - резюмировал представитель МЧС РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Вчера, 15:38
Глава МЧС доложил Путину, что паводок в России подходит к завершению
200021
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Рекомендуем
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Эксперт объяснил решение "Газпрома" остановить транзит газа через Польшу
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Появилось видео пролета Су-30 и F-16 над иранским танкером
Табличка на здании компании Роснефть
"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД призвал США не надеяться на данные по Договору по открытому небу
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе
Задержанный признался в убийстве 14-летней девочки в Пензе
Самолет Boeing OC-135B
МИД назвал условие для допуска миссии "открытого неба" к границам Кавказа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Лента новостейМолния